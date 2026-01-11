ИЗПРАТИ НОВИНА
Положението е неспасяемо: Това са най-новите кандидати за глоби в Пловдив
Автор: Георги Кирилов 16:10
Натовареността по малката уличка пред МОЛ Plovdiv Plaza е повече от изключителна. Там всеки, който е дошъл с кола на шопинг, съжалява 300 пъти, че е качил на автомобила си първо, за да търси паркомясто и второ, за да излезе от тапата около търговските центрове.

Положението става абсолютно нетърпимо и неспасяемо особено когато от двете страни на улицата има паркирали автомобили, което е в разрез с правилата и знаците, които забраняват това.

Пред въпросния МОЛ е забранено паркирането, въпреки това 7-8 таксита са спрели в едната лента, въпреки че това не е стоянка и въпреки че запушват движението напред. Така тези, които трябва да завиват наляво по ул. "Недко Каблешков" (между магазин Метро и търговския център с черна и бяла техника, домашни потреби и детски играчки), както и тези, които са за направо, стоят в задръстване, тъй като са в средната лента и тапата става още по-голяма.

Затруднение идва и от паркирането пред самия МОЛ на принципа - "Аз само за малко" и на аварийни светлини.

Затруднението е и заради десетките паркирали на ул. "Архимандрит Евтимий" пред жилищната кооперация (срещу МОЛ-а), където освен гаражи има и магазин за авточасти, заради който доста водачи спират, за да пазаруват.

Ако полицията реши да си свърши работата и да глобява навреме нарушителите, то тапата там няма да е толкова безобразна, ще събере някой друг лев за хазната, а и ще превъзпита шофьорите, като им припомни някое друго правило и знак, които те услужливо са забравили.







Институциите си вършат работата,но на грешните места.Днес бяха облепили с 50 лв честитки коли спрели отляво на еднопосочни улици,където реално не пречат толкова на движението,но нали трябва да се събират пари....а реално,къдетопречат колите,никой нв минава.(Не подкрепям нвправилното паркиране,но паркоместа няма,което в МОЛА не е точно така)
Институции в тази държава НЯМА...или по-точно НЕ СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА. И с всичко е така , затова и стават саморазравите...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

