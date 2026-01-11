ЗАРЕЖДАНЕ...
|Положението е неспасяемо: Това са най-новите кандидати за глоби в Пловдив
Положението става абсолютно нетърпимо и неспасяемо особено когато от двете страни на улицата има паркирали автомобили, което е в разрез с правилата и знаците, които забраняват това.
Пред въпросния МОЛ е забранено паркирането, въпреки това 7-8 таксита са спрели в едната лента, въпреки че това не е стоянка и въпреки че запушват движението напред. Така тези, които трябва да завиват наляво по ул. "Недко Каблешков" (между магазин Метро и търговския център с черна и бяла техника, домашни потреби и детски играчки), както и тези, които са за направо, стоят в задръстване, тъй като са в средната лента и тапата става още по-голяма.
Затруднение идва и от паркирането пред самия МОЛ на принципа - "Аз само за малко" и на аварийни светлини.
Затруднението е и заради десетките паркирали на ул. "Архимандрит Евтимий" пред жилищната кооперация (срещу МОЛ-а), където освен гаражи има и магазин за авточасти, заради който доста водачи спират, за да пазаруват.
Ако полицията реши да си свърши работата и да глобява навреме нарушителите, то тапата там няма да е толкова безобразна, ще събере някой друг лев за хазната, а и ще превъзпита шофьорите, като им припомни някое друго правило и знак, които те услужливо са забравили.
