Натовареността по малката уличка пред МОЛ Plovdiv Plaza е повече от изключителна. Там всеки, който е дошъл с кола на шопинг, съжалява 300 пъти, че е качил на автомобила си първо, за да търси паркомясто и второ, за да излезе от тапата около търговските центрове.



Положението става абсолютно нетърпимо и неспасяемо особено когато от двете страни на улицата има паркирали автомобили, което е в разрез с правилата и знаците, които забраняват това.



Пред въпросния МОЛ е забранено паркирането, въпреки това 7-8 таксита са спрели в едната лента, въпреки че това не е стоянка и въпреки че запушват движението напред. Така тези, които трябва да завиват наляво по ул. "Недко Каблешков" (между магазин Метро и търговския център с черна и бяла техника, домашни потреби и детски играчки), както и тези, които са за направо, стоят в задръстване, тъй като са в средната лента и тапата става още по-голяма.



Затруднение идва и от паркирането пред самия МОЛ на принципа - "Аз само за малко" и на аварийни светлини.



Затруднението е и заради десетките паркирали на ул. "Архимандрит Евтимий" пред жилищната кооперация (срещу МОЛ-а), където освен гаражи има и магазин за авточасти, заради който доста водачи спират, за да пазаруват.



Ако полицията реши да си свърши работата и да глобява навреме нарушителите, то тапата там няма да е толкова безобразна, ще събере някой друг лев за хазната, а и ще превъзпита шофьорите, като им припомни някое друго правило и знак, които те услужливо са забравили.