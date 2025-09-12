ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията в Пловдив с мерки за безопасност по време на празника в Кръстова гора
В тази връзка от днес до неделя са възможни значителни затруднения на движението на моторни превозни средства в района.
От страна на ОДМВР – Пловдив са предприети необходимите мерки за осигуряване на обществения ред и недопускане на пътни произшествия и инциденти по време на празничните дни.
Призовават са водачите на автомобили да бъдат търпеливи и да изпълняват стриктно разпорежданията на полицейските служители, за да се избягват необосновани затруднения на трафика по посочения маршрут.
