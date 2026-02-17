Полиция влезе в "Столипиново" и "Шекер махала"

© Plovdiv24.bg Контрабандни цигари и тютюн са иззети при полицейски проверки в петък на територията на Пловдив. На два адреса в квартал "Столипиново" полицаи от Шесто РУ установили да се съхраняват общо 3500 папироси от две фабрични марки, без български бандерол на кутиите.



Други 600 къса саморъчно свити цигари и 8 килограма нарязана тюютнева листна маса открили техни колеги при претърсване в къща в квартал "Шекер махала". Срещу обитателите на жилищата са започнати предварителни проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.