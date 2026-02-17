ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Полиция влезе в "Столипиново" и "Шекер махала"
Други 600 къса саморъчно свити цигари и 8 килограма нарязана тюютнева листна маса открили техни колеги при претърсване в къща в квартал "Шекер махала". Срещу обитателите на жилищата са започнати предварителни проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросек...
07:00 / 17.02.2026
Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закон...
20:23 / 16.02.2026
Пловдивчани вече плащат директно с банкова карта в автобуси от гр...
19:40 / 16.02.2026
Голям удар на полицията в Пловдив, мъж и жена са арестувани
16:58 / 16.02.2026
Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани друг п...
16:50 / 16.02.2026
Преобразяват напълно три военни имота в Пловдив
16:21 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS