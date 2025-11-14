ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подреждат "жива пешеходна пътека" в Пловдив
Същевременно се отдава и необходимата признателност към всички професионалисти, които пряко изпитват последствията от тежките катастрофи, намесвайки се първи за оказване на помощ – медици, полицаи, пожарникари.
По повод тазгодишната дата - 16 ноември, служители от ОДМВР – Пловдив се включват в редица инициативи в партньорство с останалите организации, ангажирани по проблемите за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и повишаване на безопасността на движението.
Основната цел е да бъде привлечено вниманието на гражданите към необходимостта от лично осъзнаване, сериозно отношение и висока култура на поведение като участници в движението – водачи на МПС, велосипеди и индивидуални превозни средства, пътници и пешеходци.
Едно от предстоящите събития е предвидено за днес, от 11.40 ч., на пешеходната пътека пред СУ "Св. Софроний Врачански“ в жк "Тракия“ в Пловдив. Заедно с екипи на Пето РУ ученици ще предприемат символична акция под мотото "Безопасно до училище“, в рамките на която ще подредят "жива пешеходна пътека“ и ще раздават на участниците в движението собственоръчно изработени банери с рисунки и послания по темата.
