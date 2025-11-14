Подреждат "жива пешеходна пътека" в Пловдив

© На 16 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. За пореден път хора от всички държави се обединяват около каузата за съхранение на човешкия живот и почитане паметта на тези, които са го загубили в катастрофи на пътя. Според Решение от 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември е обявена за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.



Същевременно се отдава и необходимата признателност към всички професионалисти, които пряко изпитват последствията от тежките катастрофи, намесвайки се първи за оказване на помощ – медици, полицаи, пожарникари.



По повод тазгодишната дата - 16 ноември, служители от ОДМВР – Пловдив се включват в редица инициативи в партньорство с останалите организации, ангажирани по проблемите за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и повишаване на безопасността на движението.



Основната цел е да бъде привлечено вниманието на гражданите към необходимостта от лично осъзнаване, сериозно отношение и висока култура на поведение като участници в движението – водачи на МПС, велосипеди и индивидуални превозни средства, пътници и пешеходци.



Едно от предстоящите събития е предвидено за днес, от 11.40 ч., на пешеходната пътека пред СУ "Св. Софроний Врачански“ в жк "Тракия“ в Пловдив. Заедно с екипи на Пето РУ ученици ще предприемат символична акция под мотото "Безопасно до училище“, в рамките на която ще подредят "жива пешеходна пътека“ и ще раздават на участниците в движението собственоръчно изработени банери с рисунки и послания по темата.