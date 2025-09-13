ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подобряват условията в две училища в Пловдив
Първата поръчка е за едва 9 000 лева и е със срок 15 септември, а втората за 262 000 лева и е до 2 октомври. В училище “Елин Пелин" ще бъдат закупени и монтирани мебели. Припомняме, че сградата на школото беше обновена и открита миналата учебна година от кмета Костадин Димитров.
На три позиции е разделена обществената поръчка за училище “Константин Величков" относно обзавеждане и оборудване за нуждите на източния корпус. Става въпрос за доставка и монтаж на бюра, столове, шкафове, маси и легла за 11 класни стаи и 4 подготвителни групи. Допълнително ще има интерактивни дъски за класовете.
Припомняме, че изцяло е ремонтирано е триетажното източно крило на сградата. Подменени са всички съществуващи инсталации, настилки, тавани и дограми, на места са прекроени помещенията. Оформени са огромни стаи за игра за подготвителните групи, които са свързани с просторни спални и изцяло нови бани и тоалетни за децата. Готови са и класните стаи, които ще бъдат оборудвани с интерактивни дъски.
Освен пълна подмяна на ВиК и електроинсталацията, е изградена и отоплителна система, която е включена към газовия котел. Помещенията са оборудвани и с климатици, които са снабдени с антибактериални системи. Навсякъде има изградена противопожарна инсталация. От фирмата изпълнител вече са облагородили и двора, като има поставена противоударна настилка, поставени са уреди за игра.
Преди няколко месеца директорът на СУ "Константин Величков“ Диана Райчева заяви, че се надява да бъде направен ремонт и на западното крило, където освен модернизация има нужда и от изграждане на асансьор за трудноподвижни ученици.
