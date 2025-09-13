ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Подобряват условията в две училища в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:45Коментари (0)136
©
Обществени поръчки за ново и модерно обзавеждане в две училища е пуснала Община Пловдив, видя Plovdiv24.bg в електронния портал. ОУ “Елин Пелин" в “Западен" и СУ “Константин Величков" в “Южен" са обект на обновяването в образователната среда за учениците.

Първата поръчка е за едва 9 000 лева и е със срок 15 септември, а втората за 262 000 лева и е до 2 октомври. В училище “Елин Пелин" ще бъдат закупени и монтирани мебели. Припомняме, че сградата на школото беше обновена и открита миналата учебна година от кмета Костадин Димитров.

На три позиции е разделена обществената поръчка за училище “Константин Величков" относно обзавеждане и оборудване за нуждите на източния корпус. Става въпрос за доставка и монтаж на бюра, столове, шкафове, маси и легла за 11 класни стаи и 4 подготвителни групи. Допълнително ще има интерактивни дъски за класовете.

Припомняме, че изцяло е ремонтирано е триетажното източно крило на сградата. Подменени са всички съществуващи инсталации, настилки, тавани и дограми, на места са прекроени помещенията. Оформени са огромни стаи за игра за подготвителните групи, които са свързани с просторни спални и изцяло нови бани и тоалетни за децата. Готови са и класните стаи, които ще бъдат оборудвани с интерактивни дъски. 

Освен пълна подмяна на ВиК и електроинсталацията, е изградена и отоплителна система, която е включена към газовия котел. Помещенията са оборудвани и с климатици, които са снабдени с антибактериални системи. Навсякъде има изградена противопожарна инсталация. От фирмата изпълнител вече са облагородили и двора, като има поставена противоударна настилка, поставени са уреди за игра.   

Преди няколко месеца директорът на СУ "Константин Величков“ Диана Райчева заяви, че се надява да бъде направен ремонт и на западното крило, където освен модернизация има нужда и от изграждане на асансьор за трудноподвижни ученици.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Лаута умира?
07:10 / 13.09.2025
Район "Северен" традиционно се включва в Европейската седмица на ...
20:33 / 12.09.2025
Първият екокамион на община "Марица" почисти пловдивско село
20:23 / 12.09.2025
Продължава обработката срещу кърлежи и комари в Пловдив
17:44 / 12.09.2025
Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
16:39 / 12.09.2025
ПП–ДБ: Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист...
16:26 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
22:30 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Променят визията на Центъра - правят го още по-хубав
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Протести в Непал
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: