Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско

© Илюстративна снимка На 19 септември 2025 г. инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив провериха моторно превозно средство в с. Розино, община Карлово, след подаден сигнал от Районното управление Карлово.



От БАБХ уточняват, че при проверката е установено, че се превозват кози без идентификация, което е нарушение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. На нарушителя е съставен акт за административно нарушение.



Със заповед на директора на ОДБХ – Пловдив за животните бяха предприети необходимите мерки в съответствие с нормативната уредба с цел запазване на биосигурността. Това е пореден случай на нерегламентиран превоз на животни в област Пловдив, което подчертава необходимостта от постоянен контрол и стриктно прилагане на ветеринарномедицинските изисквания.