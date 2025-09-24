ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подмяна на спирателен кран остави без вода жителите на ул. "Лев Толстой"
Жителите споделят, че дупката на улицата стои от няколко дни, а от днес се е появило и изтичане на вода по пътното платно.
Според официалната информация, публикувана на сайта на ВиК, причината за аварията на кръстовището на ул. "Богомил“ и ул. "Лев Толстой“ е подмяна на спирателен кран.
От дружеството уточняват, че водоподаването в района ще бъде възстановено още тази вечер.
