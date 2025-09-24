© Plovdiv24.bg виж галерията Читатели на Plovdiv24.bg сигнализираха, че от сутринта на улица "Лев Толстой“ в Пловдив е спряно водоподаването. По думите им, екипите на ВиК са на място вече втори ден, но реалната работа по отстраняване на аварията е започнала едва днес.



Жителите споделят, че дупката на улицата стои от няколко дни, а от днес се е появило и изтичане на вода по пътното платно.



Според официалната информация, публикувана на сайта на ВиК, причината за аварията на кръстовището на ул. "Богомил“ и ул. "Лев Толстой“ е подмяна на спирателен кран.



От дружеството уточняват, че водоподаването в района ще бъде възстановено още тази вечер.