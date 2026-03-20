Община Пловдив смята да обяви търг с явно наддаване за стопанисване на възрожденска къща в Стария град, която е хотел, за срок от 5 години. Предложението трябва да бъде одобрено от Общинския съвет, предаваИмотът се намира на ул. "П. Р. Славейков" № 26. Парцелът е 436 кв.м., в който има триетажна сграда със застроена площ 156 кв. м. и със сутерен от 75 кв.м. (бивша изба). Известна като "Къщата на Недялко Немски", през 2016 г. НИНКН я обявява за архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория "местно значение".Договорът за възлагане на концесия за обект "Старинен Пловдив - ул. "П. Р. Славейков" № 24-26 /хотел Belle Ville/ е изтекъл на 20.01.2026 г. и имотът е предаден на община Пловдив с наличното оборудване и обзавеждане. Специализираната общинска комисия е взела решение да се изготви предложение до ОбС-ПЛовдив за организиране на процедура по отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години. Предметът на дейност - хотел, се запазва, а наличното оборудване и обзавеждане ще бъде обезпечено чрез залагане в тръжните условия на допълнителен депозит.Предлаганата начална тръжна цена е 5474 € или 10 706,21 лева без ДДС. Депозитът за участие в наддаването е 20 000 € или 39 116,60 лева. Отделно от кандидатите се иска депозит за оборудването и обзавеждането на имота в размер на 70 000 € или 136 908,10 лева.На предстоящата сесия трябва да бъде избрана конкурсна комисия, в която участват съветници от всяка политическа формация, както и един нечленуващ в група общински съветник.