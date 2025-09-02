ИЗПРАТИ НОВИНА
Подготвиха площад "Съединение" за празника на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:56
В навечерието на празника на Пловдив – 6 септември, екипите на ОП "Градини и паркове“ извършват облагородяване и освежаване на зелените площи около площад "Съединение“. Дейностите са част от традиционната подготовка на емблематични за града пространства, които се посещават от хиляди граждани и гости в празничните дни.

За първа година пред Археологическия музей бяха засадени стотици цветя от видовете ирезине, колеос и салвия, които ще внесат колорит и допълнителна естетика в градската среда. Озеленителите допълниха композицията и с храстовидна растителност от вида лагерстремия, известна със своите декоративни качества и дълготраен цъфтеж.

Успоредно с това специалистите на предприятието извършиха и необходимите грижи за дървесната растителност – повдигнати бяха короните на дърветата, което подобрява както цялостния облик, така и безопасността и достъпа на гражданите.

"Градини и паркове“ ще продължат дейностите по облагородяване на ключови пространства в Пловдив и в следващите дни, за да може градът да посрещне празника си с обновени и красиви зелени зони, които създават уют и радост на всички жители и гости, посочи и. д. директор на общинското предприятие Радина Андреева.


