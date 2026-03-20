Материал на Plovdiv24.bg предизвика мигновена реакция и занемарената зелена площ около бившата Гарнизонна фурна в Пловдив, бе почистена.

От ОП "Градини и паркове" съобщиха, че са работили там по график и всички боклуци вече са премахнати. 

Припомняме, че читатели на медията ни сигнализираха, че вече месец институциите не отговарят на молбите им за почистване. 

"Минаха 3 години и все още има едрогабаритни боклуци като огромни дънери които са набутани с багер на една страна и така зарязани. 

Входирахме сигнал в края на февруари до няколко институции и общо взето само район "Западен" ни отрази, като изпрати екип от жени да изметат някакъв насъбрал се прах, но трагичната обстановка остава.", казва мъжът в сигнала си.

По думите му това са над 3 години "пълно бездействие"."