Материал на Plovdiv24.bg предизвика мигновена реакция и занемарената зелена площ около бившата Гарнизонна фурна в Пловдив, бе почистена.
От ОП "Градини и паркове" съобщиха, че са работили там по график и всички боклуци вече са премахнати.
Припомняме, че читатели на медията ни сигнализираха, че вече месец институциите не отговарят на молбите им за почистване.
"Минаха 3 години и все още има едрогабаритни боклуци като огромни дънери които са набутани с багер на една страна и така зарязани.
Входирахме сигнал в края на февруари до няколко институции и общо взето само район "Западен" ни отрази, като изпрати екип от жени да изметат някакъв насъбрал се прах, но трагичната обстановка остава.", казва мъжът в сигнала си.
По думите му това са над 3 години "пълно бездействие"."
