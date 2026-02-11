ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Почитаме 153 години от трагичната гибел на Васил Левски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)156
©
На 18 февруари в Пловдив ще бъде почетена 153-та годишнина от трагичната гибел на Апостола на Свободата Васил Левски.

В 10.00 часа в храм "Св. Св. Петър и Павел" ще бъде отслужена панихида от ставрофорен свещеноиконом Тодор Тодоров – председател на храм "Св. Св. Петър и Павел". Организатори на панихидата всяка година са родственикът на Апостола –д-р Петко Георгиев и Общински комитет "Васил Левски".

В 11.00 часа започва поклонението пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика с участието на представителни военни формирования – почетна рота, военен духов оркестър и венценосци, членове на Общински комитет "Васил Левски", Комитет "Родолюбие", НД "Традиция" и СОСЗР.

Водещ на възпоменанието ще е Златко Павлов. Слово пред паметника ще произнесе Маргарита Джарова, художник, бивш дългогодишен директор на НХГ "Цанко Лавренов", член на Общински комитет "Васил Левски" Пловдив.

Церемонията завършва с полагане на венци и цветя на паметника на Апостола и едноминутно мълчание. 

Маргарита Джарова е значима фигура в културния живот на Пловдив, утвърден художник и дългогодишен педагог. Тя заема поста директор на НХГ "Цанко Лавренов" в Пловдив в продължение на много години (до 2011 г.). Под нейното ръководство училището затвърждава позициите си на водеща институция за млади таланти. Освен администратор, тя е отдаден учител, който е формирал поколения български художници, предавайки им не само техника, но и професионална етика.

Тя е активен член на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) и Съюза на българските художници (СБХ). Носител е на редица отличия за принос към българската култура и образование. Член е на Общински комитет "Васил Левски" в Пловдив.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
"Независими за Пловдив" предлагат анализ на терени за буферни пар...
09:40 / 11.02.2026
Улици в Кючука са под вода, а домакинствата без вода
09:34 / 11.02.2026
Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
06:15 / 11.02.2026
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
03:00 / 11.02.2026
БМВ отсече дърво и пътен знак в Пловдив
13:05 / 10.02.2026
Заведение за гироси в Пловдив на мушката на НАП
09:13 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Санирането на сградите
Мачове на България за Купа "Дейвис"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: