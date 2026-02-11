ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почитаме 153 години от трагичната гибел на Васил Левски
В 10.00 часа в храм "Св. Св. Петър и Павел" ще бъде отслужена панихида от ставрофорен свещеноиконом Тодор Тодоров – председател на храм "Св. Св. Петър и Павел". Организатори на панихидата всяка година са родственикът на Апостола –д-р Петко Георгиев и Общински комитет "Васил Левски".
В 11.00 часа започва поклонението пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика с участието на представителни военни формирования – почетна рота, военен духов оркестър и венценосци, членове на Общински комитет "Васил Левски", Комитет "Родолюбие", НД "Традиция" и СОСЗР.
Водещ на възпоменанието ще е Златко Павлов. Слово пред паметника ще произнесе Маргарита Джарова, художник, бивш дългогодишен директор на НХГ "Цанко Лавренов", член на Общински комитет "Васил Левски" Пловдив.
Церемонията завършва с полагане на венци и цветя на паметника на Апостола и едноминутно мълчание.
Маргарита Джарова е значима фигура в културния живот на Пловдив, утвърден художник и дългогодишен педагог. Тя заема поста директор на НХГ "Цанко Лавренов" в Пловдив в продължение на много години (до 2011 г.). Под нейното ръководство училището затвърждава позициите си на водеща институция за млади таланти. Освен администратор, тя е отдаден учител, който е формирал поколения български художници, предавайки им не само техника, но и професионална етика.
Тя е активен член на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) и Съюза на българските художници (СБХ). Носител е на редица отличия за принос към българската култура и образование. Член е на Общински комитет "Васил Левски" в Пловдив.
