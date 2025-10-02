ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почистват извънредно шахтите заради прогнозите за интензивни валежи
Превантивно са обработени съоръженията по възлови кръстовища и булеварди – на Коматевско шосе, Голямоконарско шосе, бул. "Васил Априлов“, под надлез "Скобелева майка“, бул. "Христо Ботев“, подлеза на ул. "Гладстон“ и други, където при проливни дъждове се събира голямо количество вода.
От ОП "Чистота“ са осигурили 3 аварийни екипа, които от понеделник работят на невралгични места и реагират на сигнали на граждани. Призовават се пловдивчани да алармират за запушени шахти на спешния телефон на ОП "Чистота“ 032 675 817.
