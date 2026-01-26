ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина турски бизнесмен, собственик на известен магазин за месо в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:06Коментари (0)1077
С дълбока тъга екипът на Dilmen Foods съобщи, че на 22 януари 2026 г. е починал Махмут Дилмен, баща, предприемач и основател на компанията, оставил трайна следа в българската месопреработвателна традиция.

Махмут Дилмен основава "Halal Meco Plovdiv" през 2011 г., воден от убеждението, че устойчивият успех се гради с много труд, честност и уважение към хората. За своите наследници и съмишленици той остава пример за упоритост, постоянство и истинска грижа за клиента.

"Най-голямото ни обещание към него е да не оставим труда и усилията му напразни. Ще продължим по пътя, който той ни показа, с уважение, внимание към всеки клиент и със същата отдаденост“, заявяват от семейството.

Майстор Махмут беше широко познат и уважаван с емблематичния си продукт-  "Суджукът на Майстор Махмут“, който се превърна в запазена марка на Dilmen Foods. Производството му следва строга и изцяло натурална технология: използва се 100% телешко месо, подбрани мазнини и подправки от най-добрите райони на България.







