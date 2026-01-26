ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почина турски бизнесмен, собственик на известен магазин за месо в Пловдив
Махмут Дилмен основава "Halal Meco Plovdiv" през 2011 г., воден от убеждението, че устойчивият успех се гради с много труд, честност и уважение към хората. За своите наследници и съмишленици той остава пример за упоритост, постоянство и истинска грижа за клиента.
"Най-голямото ни обещание към него е да не оставим труда и усилията му напразни. Ще продължим по пътя, който той ни показа, с уважение, внимание към всеки клиент и със същата отдаденост“, заявяват от семейството.
Майстор Махмут беше широко познат и уважаван с емблематичния си продукт- "Суджукът на Майстор Махмут“, който се превърна в запазена марка на Dilmen Foods. Производството му следва строга и изцяло натурална технология: използва се 100% телешко месо, подбрани мазнини и подправки от най-добрите райони на България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Голям пожар обхвана 5 постройки в Пловдив, пострада мъж
09:47 / 26.01.2026
Обичан "татко" стана пловдивчанин
10:05 / 26.01.2026
В Пловдив решават за грипна епидемия
08:50 / 26.01.2026
Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух
08:43 / 26.01.2026
Природонаучният музей в Пловдив затваря
08:00 / 26.01.2026
Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благо...
19:40 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS