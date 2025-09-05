Почина известен пловдивски музикант

© Известният пловдивски цигулар и преподавател проф. Александър Спиров е починал днес. Тъжната новина съобщиха от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив:



С дълбока скръб споделяме, че днес, след тежко боледуване, почина проф. Александър Спиров.



Поклон пред светлата му памет!



Поклонението ще се състои на 8 септември 2025 г., (понеделник) от 13:00 часа в Ритуалната зала на Централен гробищен парк - Пловдив.



Plovdiv24.bg изказва съболезнования на близките на проф. Александър Спиров.