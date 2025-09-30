ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивският университет тържествено открива новата академична година
Церемонията ще бъде уважена от редица официални лица, а по традиция на първокурсниците ще бъдат предадени университетските инсигнии – символичният ключ към университетското знание, знамето на висшето училище и копие от "История Славянобългарска“, написана от Паисий Хилендарски през далечната 1762 г.
През предстоящата академична година в Пловдивския университет ще се обучават над 17 000 студенти, а броят на първокурсниците е почти 4250.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Уволниха шефа на Първо районно заради "злоупотреба с власт и дове...
09:44 / 30.09.2025
Мотористът от снощната катастрофа е загинал
09:08 / 30.09.2025
Безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза...
08:25 / 30.09.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив заради мач
06:10 / 30.09.2025
Водач падна от кросов мотор в Пловдив
20:16 / 29.09.2025
Епидемия от пияни шофьори в Пловдив и региона
19:49 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS