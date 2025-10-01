© виж галерията Началото на новата академична година постави днес Пловдивският университет "Паисий Хилендарски“. Тържествената церемония се състоя в Спортната зала на висшето училище пред погледите на стотици преподаватели, студенти и официални гости.



Ректорът на ПУ проф. д-р Румен Младенов подчерта в словото си, че днешният празник е едно от най-значимите събития в календара на висшето училище, свързано с нови очаквания, вдъхновения и хоризонти пред всеки член на академичната общност. Той каза, че особено тържествен е празникът за над 4000 първокурсници, които, прекрачвайки прага на университета, се приобщават към една авторитетна институция, посветена на знанието и науката.



Проф. Младенов добави, че Пловдивският университет е утвърден център на знанието и духовността не само в национален, но и в европейски мащаб. И припомни, че в Европа има над 6000 висши училища, като според различни класации едва няколко български университета, сред които и Пловдивският, попадат сред най-добрите хиляда. По данни на независимата метрична база EduRank ПУ попада в топ 3 в България.



Ректорът заяви, че пловдивската Алма матер доказано има ключова роля в развитието на българското висше образование и въпреки динамичната, сложна и конкурентна среда, ПУ се нарежда сред първите университети в България не само по брой студенти, но и по качество на образованието. За поредна година университетът е реализирал изцяло предварително обявения прием с над 120 бакалавърски, 140 магистърски и 94 докторски програми в 27 професионални направления.



Събитието уважиха Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, акад. Николай Витанов - заместник-министър на образованието и науката, проф. д-р Христина Янчева - областен управител на област Пловдив, Нурджан Караджова - зам.-областен управител на Пловдив, проф. д-р Елиза Стефанова - председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, Георги Стаменов - кмет на район "Централен", Гергана Гатова-Златкова - зам.-кмет на район "Централен", проф. д-р Галин Иванов - ректор на Университета по хранителни технологии, доц. д-р инж. Никола Шакев - директор на Технически университет-София - Филиал Пловдив, Олга Манолова – председател на настоятелството на Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив, проф. д-р Иван Соколов – главен директор на Международен панаир Пловдив и други.



Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов подчерта, че Пловдивският университет вече десетилетия наред изгражда една авторитетна позиция не само в България, но и на международната академична сцена. Акад. Витанов припомни, че ПУ е един от водещите изследователски университети и пожела на студентите и преподавателите успешна, вдъхновяваща и ползотворна учебна година.



Областният управител на област Пловдив проф. д-р Христина Янчева също приветства присъстващите и им пожела учебна година, изпълнена с академични успехи и удовлетворение. Прочетен бе и поздравителен адрес от Президента на Република България Румен Радев.



Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай благослови Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ и призова преподавателите и студентите с труд и старание да не допускат светлината на познанието да угасне.



Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Елиза Стефанова обяви, че присъства на тържеството с по-специална мисия и връчи на ректора проф. Младенов свидетелството, което НАОА дава на Пловдивския университет за качеството, което предлага.



Музикални поздрави към присъстващите отправиха Петя Панева - победител в осмия сезон на "Гласът на България" и дипломиран бакалавър от ПУ, както и струнният квартет "Интро“.