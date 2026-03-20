Пловдивският митрополит Николай прие новия областен управител проф. д-р Владислав Попов в Митрополитския дом в Стария град, информира Plovdiv24.bg. По време на първата им официална среща бяха обсъдени общите действия в името на благоденствието на хората в региона.
В новия Митрополитски дом областният управител бе посрещнат от висшия клир на епархията, включително викарните епископи Поликарп и Висарион. Митрополит Николай запозна проф. Попов с активната дейност на Църквата, акцентирайки върху социалните проекти и изграждането на нови храмове.
Проф. Попов сподели, че произхожда от свещенически род, което прави комуникацията му с духовенството особено значима. Областният управител заяви пълна готовност да съдейства за делото на епархийската църква според правомощията си.
В края на визитата митрополит Николай благослови новия губернатор и му подари Библия и икона на Иисус Христос. От своя страна проф. Попов поднесе на архиерея поздравителен адрес и символичен подарък — писалка.
