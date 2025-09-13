ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивският митрополит Николай благослови големите Александър Василев и Иван Иванов
"Бог ви е дал талант, Вие развивате и надграждате този талант за славата на Майка България и радост на всички ни. Отправям молитви Господа да Ви дава сили, бъдете благословени", заяви митрополит Николай, като поднесе на нашите шампиони символичен подарък - Библия и икона на Исус Христос.
Кметът Костадин Димитров приветства Александър Василев и Иван Иванов. "Надяваме се и в Пловдив да имаме такива шампиони, пожелаваме ви успех на турнира. Благодарение на упоритостта мечтите стават реалност. Гордеем се с Вас, пожелаваме Ви успех".
От името на община Пловдив той връчи картина на Стария Пловдив, трибагреник и плакет на града. Заедно с Българската федерация по тенис и община Пловдив градоначалникът връчи и чекове от по 10 000 лева.
"Без Господ, нишо не може да се направи, Прекръстваш се и излизаш на корта", заяви на свой ред Бойко Борисов.
От остров Лимнос на срещата бе и специален гост свещеник, който заедно с пловдивския митрополит Николай ще отслужат молебен за Кръстовден.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Скандалът с управленската програма на кмета отива в общинския съв...
12:46 / 13.09.2025
Строят нов театър в Пловдив
12:35 / 13.09.2025
Община Пловдив взима имот от държавата, изгражда нова улица до бо...
12:32 / 13.09.2025
Променят маршрут на автобус в Пловдив заради ремонт
10:48 / 13.09.2025
Строител опроверга майка от Пловдив: Предприети са мерки и е създ...
08:11 / 13.09.2025
Кметът и заместник-кметът по чистота да минат през този подлез, а...
07:50 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS