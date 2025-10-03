ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивските ученици ще учат театър
Общо 2000 ученици от всички образователни етапи - начален, прогимназиален и гимназиален ще имат възможност да учат чрез театър. Компанията (CLC) ще представи постановките "LOST" и " Around the World in 80 Minutes". Connected Learning Company е сред водещите в Европа иновативни и креативни доставчици на обучение за театър и учители с опит повече от 30 години в над 25 страни. Гостуващият екип от четирима души обединява уникална комбинация от специалисти от света на театъра, обучението и дигиталното обучение. Ed Cousins, Aitor Allue, Steven Shayegh and Andrew Lodge вярват в идеята, че театърът влияе положително върху развиване на уменията и знанията на учениците и учителите и тяхното приобщаване към изкуството.
Преди постановката учениците и техните учители получават презентация, която да ги насочи чрез интерактивни уроци към начини за поздравяване, емоции, действие, синоними и антоними в контекста на образователното представление. Включено е обобщение за речников запас на глаголи, съществителни, прилагателни и ключови фрази за всяко едно от действията на избраната театралната постановка. Чрез подготвителните материали за преподаватели се насърчават учителите да използват предоставените предварително ресурси, за да задълбочат ангажираността, разбирането и удоволствието на учениците преди, по време и след постановката. Тези ресурси са за занимания, чрез които учениците ще се запознаят със сюжета, героите и историческия контекст; езикови упражнения за усвояване на ключова лексика и граматически структури, които ще се срещнат в пиесата – представени по забавен, интерактивен и запомнящ се начин.
Театралните постановки на The Connected Learning Company предлагат не само сценично преживяване, но и богата образователна стойност, която може да бъде надградена в класната стая. Очакваните образователни резултати са групирани в ключови направления - Литература и история, География и културология, Работа в екип и творческо мислене, Комуникация и междукултурен диалог. Въвличането на учениците в игри и занимания, свързани с темата на постановката, може да донесе много повече полза, отколкото може да се постигне само с едночасова сценична продукция.
Крайната цел на организираните театрални представления за учениците от пловдивските училища е да покажем заедно на учениците, че могат да "обиколят света" не само чрез театъра, но и с книга и глобус в ръка. Знанието е пътешествие, което започва с въпрос и завършва с ново откритие.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин
17:22 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
17:25 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Възстановиха движението по проблемния участък в "Южен"
16:05 / 03.10.2025
Общински служителки отводняват подлез в Пловдив с метли
14:05 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS