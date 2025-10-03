ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивските ученици ще учат театър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:27Коментари (0)217
© Plovdiv24.bg
За първи път в България и в Пловдив гостува компанията The Connected Learning Company. Тя идва по покана на фондация Световен образователен форум България, а постановките са организирани със съдействието на Община Пловдив. По време на събитието, което ще се проведе от 6 – 10 октомври, ще бъдат представени международни театрални представления с образователна цел.

Общо 2000 ученици от всички образователни  етапи - начален, прогимназиален и гимназиален ще имат възможност да учат чрез театър.  Компанията (CLC)  ще представи постановките "LOST"  и " Around the World in 80 Minutes". Connected Learning Company е сред  водещите в Европа иновативни и креативни доставчици на обучение за театър и учители с опит  повече от 30 години в над 25 страни.  Гостуващият екип от четирима души обединява уникална комбинация от специалисти от света на театъра, обучението и дигиталното обучение. Ed Cousins, Aitor Allue, Steven Shayegh and Andrew Lodge  вярват в идеята, че театърът  влияе положително върху развиване на уменията и знанията на учениците и учителите и тяхното приобщаване към изкуството. 

Преди постановката учениците и техните учители получават презентация, която да ги насочи чрез интерактивни уроци към начини за поздравяване, емоции, действие, синоними и антоними в контекста на образователното представление. Включено е обобщение за речников запас на глаголи, съществителни, прилагателни и ключови фрази за всяко едно от действията на избраната театралната постановка. Чрез подготвителните материали за преподаватели се насърчават учителите да използват предоставените предварително ресурси, за да задълбочат ангажираността, разбирането и удоволствието на учениците преди, по време и след постановката. Тези ресурси са за  занимания, чрез които учениците ще се запознаят със сюжета, героите и историческия контекст; езикови упражнения за усвояване на ключова лексика и граматически структури, които ще се срещнат в пиесата – представени по забавен, интерактивен и запомнящ се начин.

Театралните постановки на The Connected Learning Company предлагат не само сценично преживяване, но и богата образователна стойност, която може да бъде надградена в класната стая. Очакваните образователни резултати са групирани в  ключови направления  - Литература и история, География и културология, Работа в екип и творческо мислене,  Комуникация и междукултурен диалог. Въвличането на учениците в игри и занимания, свързани с темата на постановката, може да донесе много повече полза, отколкото може да се постигне само с едночасова сценична продукция.

Крайната цел на организираните театрални представления за учениците от пловдивските училища е  да покажем заедно на учениците, че могат да "обиколят света" не само чрез театъра, но и с книга и глобус в ръка. Знанието е пътешествие, което започва с въпрос и завършва с ново откритие.







