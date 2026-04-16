Изключителна иновация в сферата на приобщаващото образование беше представена в Пловдив. Ученици от Професионалната гимназия по електроника и електротехника (ПГЕЕ), под ръководството на своя преподавател Магдалена Мъглижанова, създадоха уеб базирано приложение, което използва изкуствен интелект (AI) за комуникация с деца с говорни и слухови нарушения.
В основата на проекта стои десетокласникът Давид Николаев от специалност "Приложно програмиране“. Давид е ученик с увреден слух и именно предизвикателствата пред неговото обучение в редовните часове провокират създаването на софтуера, пише u4avplovdiv.com.
Как работи приложението?
Технологията позволява на ученика да взаимодейства с дигитален аватар на учителя. Докато преподавателят работи с останалата част от класа, детето със слухови нарушения може:
- Да получава генерирани уроци, адаптирани към неговите нужди;
- Да задава и получава отговори на въпроси в реално време;
- Да прави оценка на получените знания чрез интерактивни отговори.
"Комуникацията помежду ни беше затруднена, защото не владея жестомимичния език. Когато седнах до Давид, видях, че той има невероятни познания и интерес към хардуера. Така дойде идеята да разработим инструмент, който да улесни общуването и да му помогне да върви напред заедно с всички“, сподели менторът на проекта Магдалена Мъглижанова.
Демонстрацията по приложението се проведе в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, където директорът д-р Катя Стоилова поздрави екипа за успеха. Тя подчерта значението на подобни технологични решения за успешната интеграция на децата със специални образователни потребности (СОП).
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!