Изключителна иновация в сферата на приобщаващото образование беше представена в Пловдив. Ученици от Професионалната гимназия по електроника и електротехника (ПГЕЕ), под ръководството на своя преподавател Магдалена Мъглижанова, създадоха уеб базирано приложение, което използва изкуствен интелект (AI) за комуникация с деца с говорни и слухови нарушения.

В основата на проекта стои десетокласникът Давид Николаев от специалност "Приложно програмиране“. Давид е ученик с увреден слух и именно предизвикателствата пред неговото обучение в редовните часове провокират създаването на софтуера, пише u4avplovdiv.com.

Как работи приложението?

Технологията позволява на ученика да взаимодейства с дигитален аватар на учителя. Докато преподавателят работи с останалата част от класа, детето със слухови нарушения може:

- Да получава генерирани уроци, адаптирани към неговите нужди;

- Да задава и получава отговори на въпроси в реално време;

- Да прави оценка на получените знания чрез интерактивни отговори.

"Комуникацията помежду ни беше затруднена, защото не владея жестомимичния език. Когато седнах до Давид, видях, че той има невероятни познания и интерес към хардуера. Така дойде идеята да разработим инструмент, който да улесни общуването и да му помогне да върви напред заедно с всички“, сподели менторът на проекта Магдалена Мъглижанова.

Демонстрацията по приложението се проведе в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, където директорът д-р Катя Стоилова поздрави екипа за успеха. Тя подчерта значението на подобни технологични решения за успешната интеграция на децата със специални образователни потребности (СОП).