Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поставените знаци, указващи времето на действие на пътен знак В27 "Забранени са престоят и паркирането“, по натоварени улици в жк "Тракия" в Пловдив са валидни в часовия диапазон от 7:00 до 17:00 часа и от 7:00 до 19:00 часа.

Това поясни кметът на "Тракия" Георги Гатев пред репортер на Plovdiv24.bg след публикувания материал – "Нови знаци забраняват паркирането по натоварени улици в Пловдив".

Целта на поставените допълнителни табели под знак B27 на ул. "Съединение“ и на ул. "Лаута" е да се даде възможност през останалото време да се спира и паркира по улиците без риск от санкции. 

Районният кмет поясни, че ще продължи да настоява за поставяне на подобни времеви табели и на ул. "Поручик Боян Ботев“ и ул. "Димитър Ризов“.