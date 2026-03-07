ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивски кмет с важно пояснение за действието на два забранителни пътни знака
© Фейсбук
Това поясни кметът на "Тракия" Георги Гатев пред репортер на Plovdiv24.bg след публикувания материал – "Нови знаци забраняват паркирането по натоварени улици в Пловдив".
Целта на поставените допълнителни табели под знак B27 на ул. "Съединение“ и на ул. "Лаута" е да се даде възможност през останалото време да се спира и паркира по улиците без риск от санкции.
Районният кмет поясни, че ще продължи да настоява за поставяне на подобни времеви табели и на ул. "Поручик Боян Ботев“ и ул. "Димитър Ризов“.
Още по темата
/
Две проблемни кръстовища в Пловдив, при които шофьорите игнорират напълно правилата за движение
30.11
Бивш зам.-кмет на Пловдив: Няма разумно обяснение как толкова коли се побират върху толкова малко улици
02.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.