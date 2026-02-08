Пловдивски кмет: Благодаря ви, момчета!

© "Искам да изкажа огромна благодарност на Иван Деспов и Димитър Илиев – едни от малкото специалисти по арбористика у нас, за които високото не е пречка, а работно място.



Благодарение на тяхната напълно безвъзмездна намеса дворът на ДГ "Зорница“ вече е по-безопасно място за нашите деца.



Иван и Димитър извършиха санитарно почистване на сухите и опасни клони в короната на огромен чинар, които бяха недостъпни за обработване със специализирана техника.



Арбористиката е професия за смели хора, а доброволчеството – качество на благородните. Щастлив съм, че срещнах професионалисти с големи сърца като тях! Вярвам, че това е само началото на едно успешно сътрудничество.



Благодаря ви, момчета! Продължавайте да вдъхновявате с примера си!", съобщи кметът на район "Южен" в Пловдив Атанас Кунчев.