Пловдивски детски танцов състав се включва в международен фестивал в Турция по случай Световния ден на детето - 23 април. Детско-юношеският танцов състав "Луди Млади" към НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" - Пловдив ще бъде официален представител на страната ни в честванията на Световния ден на детето. Инициативата е на ЮНЕСКО, като се организира в различни дължави. Нашият състав се включва във фестивала по покана на Община Балъкесир, Турция. Поканени са деца от целия свят - Мексико, Грузия, Унгария, Черна гора и още няколко състава, разказа за Plovdiv24.bg Петя Маринова, секретар на НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018".

"Българският състав ще има концерти в продължение на пет дни, в различни градове в Турция, а децата ще имат възможност да се срещнат с различни техни самишленници, които се занимават със съхраняване на танцовото наследство на техните държави. Нашите деца са 20 на брой, на възраст между 9 и 13 години.

Подготвяме се още от януари месец за това събитие, тъй като то е доста представително. Всеки ден ще излизаме на една сцена с още 10 държави от целия свят. И наистина е много вълнуващо да се потопим в атмосферата на този фестивал. В Турция се получава един голям празник на детето, цяла седмица се организират тържества за децата, за приятелството, за мира и за културата.

Самото пътуване е по покана от Община Балъкесир, Турция, те изцяло поемат разноските за децата, с нощувки, с изхранване. А родителите са тези, които плащат пътя до там и обратно", разказа още Петя Маринова.