© виж галерията Пловдивският депутат Иван Петков отново е в Русия. Социалистът гостува в Ростов на Дон за тържествата по случай основаването на града. Той пусна снимка оттам и написа:



"Поздрави от паметника на Българо-Съветската дружба, до него се намира парк “Плевен", които са в район “Съветски" в Ростов на Дон. Жителите на града наричат паметника “Двете сестри", сподели още народният избраник.



На снимката той е със заместник-кмета на града Золотухин, с кмета на район “Съветски" Паремузов и с хора от администрацията на града и района".