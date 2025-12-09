ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивски блогър: Вие сте селяни, родителите ви са селяни и децата ви ще са селяни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18
© Фейсбук
Пловдивският блогър Ангел Кочев (Angry Angel) отново скандализира обществеността с мнението си:

Айде добро утро, селянчета, как беше кючекът снощи? Напълнихте ли гушите на ромите с паричките, които мама не знае ден и нощ във фризьорския салон, а тате не слиза от камиона и не си е спал в леглото от месец?

Продължавайте в същия дух да хрантутите мутрите по нощните клубове, ромите певци и певачки и селските тарикати в кръчмите. Библиотека, джаз, руска класика и студентски барове, където забиват кавър групи на "Ю2" и "Дъ Кренбърис" и се пие тъмна бира и абсент са непонятна концепция за вас.

Вие сте селяни, родителите ви са селяни и лошото е, че и децата ви ще са селяни. Като казвам селянин, нямам предвид трудолюбив, честен, влюбен в земята фермер, а имам предвид вас, простаците, които играете кючек на Меди, ако имах власт, не в университет, в начално училище нямаше да ви пусна, ромски апологети...







Дай няколко примера за “руска класика”. Шостакович, Рахманинов….не мисля че забиват в студентските дискотеки.
Аз съм селянин, обаче пътувам много, цял живот. Мамините дечица кореняци, които израстнаха в махленски пиянки, ако са хора на място, нека си признаят какви бяха кръчмите и баровете преди 20 години в Пловдив, да не би да бяха по-различни от тези в Харманли и Димитровград? На всеки рок и пиано бар в Пловдив се падат по 20 долнопробни кръчмета, хората винаги са си търсели простотията и пошлостта. От Пловдив си, чичак, не от средновековна Виена! Иначе браво, интелектуалеца е слушал Ю2 от пиратския пулт на диджей дето всеки Петък е дънил Преслава за 100 кинта хонорар.
преди 1 ч. и 17 мин.
Емииии малко е прав чиляка.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

