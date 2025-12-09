ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски блогър: Вие сте селяни, родителите ви са селяни и децата ви ще са селяни
Айде добро утро, селянчета, как беше кючекът снощи? Напълнихте ли гушите на ромите с паричките, които мама не знае ден и нощ във фризьорския салон, а тате не слиза от камиона и не си е спал в леглото от месец?
Продължавайте в същия дух да хрантутите мутрите по нощните клубове, ромите певци и певачки и селските тарикати в кръчмите. Библиотека, джаз, руска класика и студентски барове, където забиват кавър групи на "Ю2" и "Дъ Кренбърис" и се пие тъмна бира и абсент са непонятна концепция за вас.
Вие сте селяни, родителите ви са селяни и лошото е, че и децата ви ще са селяни. Като казвам селянин, нямам предвид трудолюбив, честен, влюбен в земята фермер, а имам предвид вас, простаците, които играете кючек на Меди, ако имах власт, не в университет, в начално училище нямаше да ви пусна, ромски апологети...
Коментари (6)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 50 мин.
0
преди 57 мин.
0
преди 1 ч. и 1 мин.
0
преди 1 ч. и 11 мин.
0
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които ...
17:00 / 09.12.2025
Вицепрезидентът от Пловдив: Притеснително е, че се вади етническа...
16:38 / 09.12.2025
Ново назначение в Апелативен съд Пловдив
15:10 / 09.12.2025
В Пловдив пенсионираха необичащ журналистите съдия
13:50 / 09.12.2025
Пловдив излиза на протест
12:57 / 09.12.2025
Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в...
11:24 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS