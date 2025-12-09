Пловдивски блогър: Вие сте селяни, родителите ви са селяни и децата ви ще са селяни

© Фейсбук Пловдивският блогър Ангел Кочев (Angry Angel) отново скандализира обществеността с мнението си:



Айде добро утро, селянчета, как беше кючекът снощи? Напълнихте ли гушите на ромите с паричките, които мама не знае ден и нощ във фризьорския салон, а тате не слиза от камиона и не си е спал в леглото от месец?



Продължавайте в същия дух да хрантутите мутрите по нощните клубове, ромите певци и певачки и селските тарикати в кръчмите. Библиотека, джаз, руска класика и студентски барове, където забиват кавър групи на "Ю2" и "Дъ Кренбърис" и се пие тъмна бира и абсент са непонятна концепция за вас.



Вие сте селяни, родителите ви са селяни и лошото е, че и децата ви ще са селяни. Като казвам селянин, нямам предвид трудолюбив, честен, влюбен в земята фермер, а имам предвид вас, простаците, които играете кючек на Меди, ако имах власт, не в университет, в начално училище нямаше да ви пусна, ромски апологети...