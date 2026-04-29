Пловдивският адвокат Тодор Кръстев сподели в социалните мрежи ироничен и критичен коментар относно съдържанието на листовките за масово употребяваните антибиотици. Той оприличи обема на информацията на първа глава от романа "Война и мир“, изразявайки недоумение от стряскащите предупреждения към пациентите.

Адвокатът обръща внимание, че едва 10% от текста е посветен на показанията за лечение, докато останалите 90% представляват подробни описания на възможни тежки последици, информира Plovdiv24.bg. В публикацията си юристът описва листовката като "книга на ужасите“, в която са изброени рискове от инсулт, инфаркт, ослепяване и дори деменция.

Ето и подробно какво написа той:

Зачетох се в листовката на един общо взето често предписван антибиотик.

Оставам настрана факта, че за седемте таблетки в блистера, обемът й е сравним с първа глава на "Война и мир". Но това както и да е.

Но не е както и да е, че 90% от написаното вътре са противопоказания, предупреждения и направо заплахи към нещастния потребител. Не повече от 10% показания и 90% заплахи, какво може да ви се случи евентуално по време на приема. Ама подробно, та подробно. Като се почне от инсулт и инфаркт, премине се през всички видове алергични кризи, и се стигне до ортопедични последици.

Не са пропуснали, че можете да ослепеете и оглушеете, както и да стенете диментен, с нужда от придружител.

И това е малка част от тази "книга на ужасите".

Не знам какво да кажа. Доколкото хвърлям по едно око, така е при повечето лекарства. И се питам, защо при изписването им не е предвидена и консултация по Здравна каса с психиатър. Нужно е, защото ужасите описани са като хорър.