ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивската опера с нов директор скоро
Автор: Ивет Калчишкова 09:19Коментари (0)324
© Държавна опера Пловдив
Министерство на културата обяви конкурс за нов директор на Държавна опера-Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

Към този момент временен шеф на културната институция е диригентът Диан Чобанов. Той пое длъжността, след като в началото на 2024 г. режисьора Нина Найденова се оттегли от поста. Тя бе избрана за член на Борда на директорите на Националния дворец на културата.

От публикуваните условия за конкурса в сайта на МК става ясно, че кандидатът трябва да притежава образователна степен "магистър" в направленията "Музикално и танцово изкуство" или "Театрално и филмово изкуство.

Бъдещият директор трябва да имат 4 години професионален опит в съответната област на дейност на държавния културен институт.

Разбира се, той трябва да притежава управленска компетентност и организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Държавна опера - Пловдив.

Един директор няма как да не познава й да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата, както и да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения.

В съвременния свят ще се счита за предимство ако кандидатите владеят чужд език и са компютърно грамотни. 

До 20 ноември желаещите да бъдат директори на Държавната опера трябва да внесат различни документи сред които и концепция за развитието на Държавна опера - Пловдив за срок от четири години.

В нея трябва подробно да бъде описано какъв ще бъде репертоара през първата година, тенденциите, които ще се следват и как да бъде разширена зрителската аудитория. 

От финансова гледна точка трябва да бъде планирано брой спектакли по жанрове за една година, брой зрители, средна цена на билет, както и съвместните проекти с други институции. Много е важно какво ще бъде представянето на операта и в дигиталната среда. 

Конкурси са обявени и за директор на Софийската опера и балет, Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов"-Велико Търново и Театрално-музикален и продуцентски център-Варна.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Дрон засне най-дълго ремонтираната улица в Пловдив
08:50 / 22.10.2025
Безумие на Сточна гара в Пловдив. Читател: Трябват санкции незаба...
20:47 / 21.10.2025
Парад на професиите започна в Пловдив
17:29 / 21.10.2025
В "Западен" ловят псевдохудожници, драскащи по спирки
08:42 / 22.10.2025
Загробват птици край Пловдив
15:40 / 21.10.2025
Силен тътен над Пловдив!
15:20 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: