Пловдивската опера с нов директор скоро

© Държавна опера Пловдив Министерство на културата обяви конкурс за нов директор на Държавна опера-Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



Към този момент временен шеф на културната институция е диригентът Диан Чобанов. Той пое длъжността, след като в началото на 2024 г. режисьора Нина Найденова се оттегли от поста. Тя бе избрана за член на Борда на директорите на Националния дворец на културата.



От публикуваните условия за конкурса в сайта на МК става ясно, че кандидатът трябва да притежава образователна степен "магистър" в направленията "Музикално и танцово изкуство" или "Театрално и филмово изкуство.



Бъдещият директор трябва да имат 4 години професионален опит в съответната област на дейност на държавния културен институт.



Разбира се, той трябва да притежава управленска компетентност и организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Държавна опера - Пловдив.



Един директор няма как да не познава й да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата, както и да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения.



В съвременния свят ще се счита за предимство ако кандидатите владеят чужд език и са компютърно грамотни.



До 20 ноември желаещите да бъдат директори на Държавната опера трябва да внесат различни документи сред които и концепция за развитието на Държавна опера - Пловдив за срок от четири години.



В нея трябва подробно да бъде описано какъв ще бъде репертоара през първата година, тенденциите, които ще се следват и как да бъде разширена зрителската аудитория.



От финансова гледна точка трябва да бъде планирано брой спектакли по жанрове за една година, брой зрители, средна цена на билет, както и съвместните проекти с други институции. Много е важно какво ще бъде представянето на операта и в дигиталната среда.



Конкурси са обявени и за директор на Софийската опера и балет, Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов"-Велико Търново и Театрално-музикален и продуцентски център-Варна.