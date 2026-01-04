ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивска верига скочи на КЗП: Правят си пиар на наш гръб, не вдигаме цени без причина!
Уважаема редакция,
Обръщаме се към Вас с молба да бъде публикувано нашето официално становище във връзка с разпространени в медийното пространство твърдения, че от наша страна е извършена спекула и прекомерно завишаване на цени.
Считаме за необходимо да представим фактите по случая, за да бъде обществеността информирана коректно и обективно.
Нашите търговски обекти непрекъснато са обект на проверки от страна на Комисията за защита на потребителите. В тази връзка беше извършена и последната проверка съвместно с Националната агенция по приходите, като в протокола изрично е записано, че поводът за проверката е предоставяне на информация за определени цени, а не сигнал или установено нарушение. В резултат на проверката не са констатирани нарушения, което е надлежно отразено в документацията.
Въпреки това в публични изявления председателят на КЗП Александър Калячев обвини нашата търговска верига в прекомерно завишаване на цените, което не отговаря на действителността. Държим категорично да уточним, че всяко едно увеличение на цени е пряка последица от завишени доставни цени на наши доставчици.
Действията по последната проверка, включително широкото й медийно отразяване създават впечатление за предварително подготвена акция с PR характер, насочена конкретно към нашите магазини.
Подобни внушения уронват доброто ни име, а всички наши действия са в съответствие с действащото законодателство.

