Пловдивска верига скочи на КЗП: Правят си пиар на наш гръб, не вдигаме цени без причина!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:33Коментари (0)1309
©
виж галерията
КЗП си прави PR на гърба на "Слънчеви Лъчи". Това твърдят от пловдивския магазин, откъдето изпратиха до Plovdiv24.bg своята официална позиция. Причината - разпространената от КЗП информация, че на въпросния обект предстои издаване на акт заради прекомерно завишение на цените на няколко стоки.

Уважаема редакция, 

Обръщаме се към Вас с молба да бъде публикувано нашето официално становище във връзка с разпространени в медийното пространство твърдения, че от наша страна е извършена спекула и прекомерно завишаване на цени.

Считаме за необходимо да представим фактите по случая, за да бъде обществеността информирана коректно и обективно.

Нашите търговски обекти непрекъснато са обект на проверки от страна на Комисията за защита на потребителите. В тази връзка беше извършена и последната проверка съвместно с Националната агенция по приходите, като в протокола изрично е записано, че поводът за проверката е предоставяне на информация за определени цени, а не сигнал или установено нарушение. В резултат на проверката не са констатирани нарушения, което е надлежно отразено в документацията.

Въпреки това в публични изявления председателят на КЗП Александър Калячев обвини нашата търговска верига в прекомерно завишаване на цените, което не отговаря на действителността. Държим категорично да уточним, че всяко едно увеличение на цени е пряка последица от завишени доставни цени на наши доставчици.

Действията по последната проверка, включително широкото й медийно отразяване създават впечатление за предварително подготвена акция с PR характер, насочена конкретно към нашите магазини.

Подобни внушения уронват доброто ни име, а всички наши действия са в съответствие с действащото законодателство.


Статистика: