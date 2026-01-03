ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Днес инспекторите посетиха хранителен магазин в квартал "Кючук Париж“, на който предстои издаване на акт заради прекомерно завишение на цените на няколко стоки, установено при предишна проверка. Plovdiv24.bg научи, че става дума за супермаркет "Слънчеви Лъчи".
"В конкретния обект предстои връчване на акт на 7 януари, който е следствие на предишна проверка. Актът ще бъде връчен на управителя на магазина, тъй като са установени 5–6 стоки с прекомерно завишение на цените“, заяви председателят на КЗП Александър Колячев.
Собственикът на магазина коментира пред журналисти, че спазват всички изисквания за въвеждане на еврото и няма необосновано повишаване на цените.
От октомври досега са издадени 69 акта за необосновано повишаване на цени в цялата страна. Контролът обхваща широк спектър от стоки и услуги, а не само тези от първа необходимост. В Пловдивска област до момента са санкционирани шест обекта.
Председателят на КЗП посочи, че от началото на годината не са постъпили сигнали за прекомерно завишение на цените.
"Предимно сигналите са свързани с това, че в тото пунктовете не приемат левове. След становището на спортния тотализатор тези сигнали са намалели“, добави Колячев.
Той уточни, че над 4000 проверки са извършени до момента, като около 5% от тях водят до наказателни постановления.
От НАП напомниха, че при установено завишение на цените търговецът има 7 дни да предостави документи, обясняващи причината.
"Ако се установи, че повишението е необосновано икономически, се налагат санкции на търговеца“, обясни Анна Митова, която директор "Комуникации“ към НАП.
Проверки се извършват ежедневно – над 400 на ден в цялата страна, включително по сигнали от социалните мрежи, въпреки че голяма част от тях се оказват фалшиви. Нови обобщени резултати от проверките се очакват в началото на следващата седмица.
