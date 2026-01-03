ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:02Коментари (0)2454
©
Служители на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) днес извършвиха проверки на търговски обекти в Пловдив за спазване на Закона за въвеждане на еврото и за необосновано покачване на цените на стоки.

Днес инспекторите посетиха хранителен магазин в квартал "Кючук Париж“, на който предстои издаване на акт заради прекомерно завишение на цените на няколко стоки, установено при предишна проверка. Plovdiv24.bg научи, че става дума за супермаркет "Слънчеви Лъчи".

"В конкретния обект предстои връчване на акт на 7 януари, който е следствие на предишна проверка. Актът ще бъде връчен на управителя на магазина, тъй като са установени 5–6 стоки с прекомерно завишение на цените“, заяви председателят на КЗП Александър Колячев.

Собственикът на магазина коментира пред журналисти, че спазват всички изисквания за въвеждане на еврото и няма необосновано повишаване на цените.

От октомври досега са издадени 69 акта за необосновано повишаване на цени в цялата страна. Контролът обхваща широк спектър от стоки и услуги, а не само тези от първа необходимост. В Пловдивска област до момента са санкционирани шест обекта.

Председателят на КЗП посочи, че от началото на годината не са постъпили сигнали за прекомерно завишение на цените.

"Предимно сигналите са свързани с това, че в тото пунктовете не приемат левове. След становището на спортния тотализатор тези сигнали са намалели“, добави Колячев.

Той уточни, че над 4000 проверки са извършени до момента, като около 5% от тях водят до наказателни постановления.

От НАП напомниха, че при установено завишение на цените търговецът има 7 дни да предостави документи, обясняващи причината.

"Ако се установи, че повишението е необосновано икономически, се налагат санкции на търговеца“, обясни Анна Митова, която директор "Комуникации“ към НАП.

Проверки се извършват ежедневно – над 400 на ден в цялата страна, включително по сигнали от социалните мрежи, въпреки че голяма част от тях се оказват фалшиви. Нови обобщени резултати от проверките се очакват в началото на следващата седмица.


Още по темата: общо новини по темата: 1631
03.01.2026 Ето какви ще са цените на църковните свещи в евро
03.01.2026 Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
03.01.2026 Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече премахнаха лева от стоките
03.01.2026 Българите посрещнаха първите 48 часа в еврозоната с изключително висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати
03.01.2026 933 хиляди картови транзакции за първите 48 часа след приемането на еврото
03.01.2026 БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
предишна страница [ 1/272 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
17:14 / 03.01.2026
Катастрофа до SPS, на мястото има само една кола!
15:56 / 03.01.2026
Възможно ли е градският транспорт в Пловдив да стане безплатен?
15:38 / 03.01.2026
Комисар Пламен Иванов: Полицейската професия е призвание, а интер...
13:40 / 03.01.2026
Родител: Полицаи глобиха сина ми, но наказанието е твърде сурово
12:00 / 03.01.2026
Пловдив се готви за Йордановден: Водосвет, литийно шествие и хвър...
10:00 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
1200 метра повдигната жп линия в Пловдив
Древният и вечен Пловдив е видял какво ли не
Напрежение между САЩ и Венецуела
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: