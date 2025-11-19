© Фейсбук виж галерията Пловдивска кола стои буквално изоставена на селски път в Гърция, научи Plovdiv24.bg. Ето какво казва по този случай гръцки гражданин в една от фейсбук групите:



"Здравейте! Тази кола е изоставена на селски път в окръг Ксанти от няколко месеца, на място, на окето блокира преминаването на селскостопански превозни средства.



Ако някой знае номера или колата, моля да докладва, може би е била открадната и изоставена на това място, може би собственикът ще бъде намерен".