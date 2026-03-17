Пловдивчанка се върна от почивка на Сейшелите с екзотично заболяване. Диагнозата "треска Чикунгуня" е потвърдена от Националния център по заразни и паразитни болести, предаваНе се налага хоспитализиране на 64-годишната жена, тъй като състоянието й е добро и се лекува в домашни условия.Вирусът Чикунгуня е бързо разпространяваща се инфекция, която причинява остри и често продължителни ставни болки. Предава се от комари.По време на престоя си в тропическата държава туристката е използвала репеленти, но те не я предпазили от ухапванията на насекомите. Заболяването започнало със силни болни в глезените, коленете и тазобедрените стави и леко повишена телесна температура.