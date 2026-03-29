Пловдивчанката Мария Петкова сподели в свой сигнал до Plovdiv24.bg че е била глобена с 51 евро за паркиране върху тротоар, който ежедневно използва като майка с бебе и количка. Случаят се е разиграл в неделя сутринта, когато Петкова се е върнала към колата си и е открила фиша за нарушение.
Става дума за ул. "Стамат Икономов в "Южен".
"Шокът беше пълен. Аз съм майка с бебе и количка. Познавам този тротоар - защото всеки ден се опитвам да мина по него. И всеки ден това е невъзможно“, разказва тя.
Според Петкова тротоарът, върху който е паркирала, е технически неизползваем – разбит, опасен и стеснен от дърво, до степен, в която количка трудно може да премине.
"Хората слизат на пътя, не защото искат, а защото нямат избор“, добавя тя.
"И въпреки това бях санкционирана, защото съм "пречела“ на пешеходците. Кои пешеходци? Тези, които вървят по платното, защото тротоарът е неизползваем?, пита риторично жената.
Петкова подчертава, че законът изисква тротоарите да осигуряват безопасно преминаване.
"Тук такова няма. Но вместо проблемът да бъде решен, аз получавам фиш“, казва тя, като описва случката като сблъсък с абсурда на системата.
"Аз не отказвам да спазвам правилата. Искам среда, в която те имат смисъл. Докато тротоарите съществуват само на хартия, подобни фишове няма да носят ред, а единствено усещане за несправедливост“, завършва тя.
Пловдивчанка, получила фиш за паркиране върху тротоар: Това не е просто глоба, а сблъсък с абсурда
Northerner
на 29.03.2026 г.
Уникално глупава позиция! Дори не виждам защо и се дава медийна светлина
videv
на 29.03.2026 г.
Христоматиен пример за простотия. Тъпото селянче колко сигнала до общината е подало, за да се оправи тротоара ? Или не подава, понеже самата тя, както е заявила недвусмислено, е паркирала дълго време там и го е разбила. Другият път, освен фиш и административна глоба за унищожаване на общинското имущество.
Димитър 7
на 29.03.2026 г.
Глупава жена с уникално тъпа логика!
Dbcbg
на 29.03.2026 г.
Ето на това се вика селянка дошла в Пловдив.
bombayar
на 29.03.2026 г.
паркираш отгоре.. после той тротоара бил разбит. Плащай си глобата и не се излагай госпожа.
