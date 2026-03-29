Автор: Гено Петров 18:00 / 29.03.2026

Пловдивчанката Мария Петкова сподели в свой сигнал до Plovdiv24.bg че е била глобена с 51 евро за паркиране върху тротоар, който ежедневно използва като майка с бебе и количка. Случаят се е разиграл в неделя сутринта, когато Петкова се е върнала към колата си и е открила фиша за нарушение.



Става дума за ул. "Стамат Икономов в "Южен".



"Шокът беше пълен. Аз съм майка с бебе и количка. Познавам този тротоар - защото всеки ден се опитвам да мина по него. И всеки ден това е невъзможно“, разказва тя.



Според Петкова тротоарът, върху който е паркирала, е технически неизползваем – разбит, опасен и стеснен от дърво, до степен, в която количка трудно може да премине.



"Хората слизат на пътя, не защото искат, а защото нямат избор“, добавя тя.



"И въпреки това бях санкционирана, защото съм "пречела“ на пешеходците. Кои пешеходци? Тези, които вървят по платното, защото тротоарът е неизползваем?, пита риторично жената.



Петкова подчертава, че законът изисква тротоарите да осигуряват безопасно преминаване.



"Тук такова няма. Но вместо проблемът да бъде решен, аз получавам фиш“, казва тя, като описва случката като сблъсък с абсурда на системата.



"Аз не отказвам да спазвам правилата. Искам среда, в която те имат смисъл. Докато тротоарите съществуват само на хартия, подобни фишове няма да носят ред, а единствено усещане за несправедливост“, завършва тя.