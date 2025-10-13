ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка на косъм от тежи наранявания
В събота жената и приятелят й преминавали с кучето им през паркинга на институцията. Младата жена забелязала голяма локва с вода в непосредствена близост до шахтата, опитала се да прескочи водата, но за съжаление кракът й попаднал в шахтата.
"Не изглеждаше тя да е отворена, но за секунди целия ми крак беше вътре. Цялото ми тяло е ожулено, едва си движа рамото и пръстите на ръката ми. На косъм се разминах от счупване на крак или направо смърт", казва жената.
По думите й ситуацията се е развила пред очите на полицаи, които не са били особено заинтересовани от случващото се.
Тя изрази надежда шахтата да бъде обезопасена и да няма повече инциденти там.
"Не искам да се разправям със съдилища и институции. Просто искам да ходя безопасно по улиците".
