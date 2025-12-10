ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка: Съжалявам за снимката, но ръцете ми трепереха!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:26Коментари (1)1305
© Фейсбук
Пловдивчанка е имала неприятно изживяване в градския транспорт на Пловдив преди няколко дни. За това разказа самата тя:

Съжалявам за лошите снимки, но ръцете ми трепереха... Автобус 29 тръгна, докато слизам. Този индивид, наречен "шофьор", или е пиян, или дрогиран. Нормален човек не би тръгнал с отворени врати, докато човек слиза.

За малко да падна и да се контузя. Това се случва в автобус 29 на градския транспорт в Пловдив - кв."Смирненски" в посока ул. "Юндола", преди светофара на спирката на бул. "Хаджи Димитър". Възмутена съм! Шокирана! Как ги избират тези "шофьори"?

70% от шофьорите говорят през целия път по телефона или са нафиркани до козирката или надрусани... Уважаеми шофьори, ние пътниците с нищо не сме заслужили това отношение! Дали сме с месечна абонаментна карта или с автобусен билет - ние сме си платили и искаме да пътуваме безопасно!


baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 4 мин.
0
 
 
Да отива да копа с мотиката, мамка му селска откачена! Скоро ще има як търкал на тия гадове. Не са един и двама.. А фирмаджийте не им дреме за такива работи. То, кои са фирмаджийте - Петкоангеловци, метковци..
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

