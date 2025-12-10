Пловдивчанка: Съжалявам за снимката, но ръцете ми трепереха!

© Фейсбук Пловдивчанка е имала неприятно изживяване в градския транспорт на Пловдив преди няколко дни. За това разказа самата тя:



Съжалявам за лошите снимки, но ръцете ми трепереха... Автобус 29 тръгна, докато слизам. Този индивид, наречен "шофьор", или е пиян, или дрогиран. Нормален човек не би тръгнал с отворени врати, докато човек слиза.



За малко да падна и да се контузя. Това се случва в автобус 29 на градския транспорт в Пловдив - кв."Смирненски" в посока ул. "Юндола", преди светофара на спирката на бул. "Хаджи Димитър". Възмутена съм! Шокирана! Как ги избират тези "шофьори"?



70% от шофьорите говорят през целия път по телефона или са нафиркани до козирката или надрусани... Уважаеми шофьори, ние пътниците с нищо не сме заслужили това отношение! Дали сме с месечна абонаментна карта или с автобусен билет - ние сме си платили и искаме да пътуваме безопасно!