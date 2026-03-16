Пловдивчанка остана възмутена и погнусена от състоянието на общинските санитарни помещения на Гребната база.

Тя се свърза с Plovdiv24.bg, за да разкаже негативното си преживяване и с надежда институциите да подобрят грижата си. 

Жената заедно с нейните братовчеди се разхождали в района. Тя решила да използва обществените тоалетни. 

"Съжалявам, че си причиних това. Тоалетните бяха изключително мръсни, миришеха, не беше почиствано от много време. Ако е чистено, значи някой не си е свършил работата. Не може тоалетните на толкова посещавано място като Гребната да изглеждат така", възмущава се тя.

След нея и други хора са искали да влязат да използват мястото, но жената ги е посъветвала да не се "жертват".

"Има толкова много туристи и гости на града тук. Провеждат се какви ли не състезания, не разбирам защо не може гражданите да имат нормални условия, а трябва да сядат на кафене или да си плащат на заведението да използват тоалетната."

Освен това от снимката се вижда, че тоалетните имат и работно време, което е написано с маркер и е залепено с тиксо на вратата.

Екипът ни неведнъж е засягал темата за мизерните условия на обществените тоалетни в Пловдив.

