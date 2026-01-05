ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:26
©
Здравейте! На 4 януари 2026 г. бях свидетел и пряко потърпевша от груби и недопустими нарушения, свързани с отказ от приемане на евробанкноти, въпреки че еврото е официална валута и законно платежно средство. Това пише читателка на Plovdiv24.bg

И добавя:

В търговски обект магазин "Берёзка", намиращ се в "Мол Плаза", ми беше категорично отказано да платя с евробанкноти, като служителите заявиха, че "работят само с левове".

По-късно същия ден, в рейс №24, кондукторката публично и на висок глас заяви пред всички пътници, че "в гаража не ѝ приемали евро" и поради тази причина тя също нямало да приема евро, като изискваше плащане единствено в левове. Пътници без левове бяха принудително оставяни да пътуват гратис, което допълнително показва пълния абсурд и безконтролност на ситуацията.

Това поведение представлява системно незачитане на закона, подвеждане и дискриминация на потребителите и демонстрира опасна липса на контрол и инструкции както в търговски обекти, така и в обществения транспорт.

Настоявам за:

Незабавна проверка на посочените обекти и служители

Налагане на санкции на виновните лица и юридически субекти

Публично оповестяване на резултатите от проверката

Даване на ясни указания, че отказът от приемане на официална валута е недопустим

Подобни действия подкопават доверието в институциите и създават правен хаос, който не може и не бива да бъде толериран. Сигналът е изпратен и до КЗП, където очаква входиране.

Очаквам спешна реакция.

С уважение,

Миглена Стефанова


+1
 
 
Магазин 2+2 на Пещерско шосе до Тета - ако платиш е лв. ти връщат лв.Само в евро трябва да платиш, за да ти върнат в евро. Била - изобщо не връщат евро. Епей машинити само в евро работят. Позор и беззаконие.
0
 
 
Ае стига драми! Всъщност това е САМО пропусната печалба на пишман търговците и нищо повече! А да и досадно неудобство за клиента да намери свестен търговец, който да му вземе парите. Разбира се, че в първите дни ще има лек дисконфорт от глупави търговци....винаги е имало ГЛУПАВИ търговци, които да ги замеряш с пари пак ще намерят начин да не успеят да ги вземат. Заплати и пенсии започват да се изплащат от днес В ЕВРО, до края на месеца леФче нЕма да остане в джоба!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

Клиент на дюнери: Не виждате нищо нередно?
17:18 / 04.01.2026
Кметът на Пловдив: Градът е жив и в късните часове
16:50 / 04.01.2026
Самолет на "Луфтханза" от Франкфурт кацна извънредно на летището ...
16:32 / 04.01.2026
Огромна опашка се изви пред най-предпочитаното място в Пловдив
14:27 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 ев...
14:04 / 04.01.2026
Пловдивска верига скочи на КЗП: Правят си пиар на наш гръб, не вд...
13:33 / 04.01.2026

