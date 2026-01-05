ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
И добавя:
В търговски обект магазин "Берёзка", намиращ се в "Мол Плаза", ми беше категорично отказано да платя с евробанкноти, като служителите заявиха, че "работят само с левове".
По-късно същия ден, в рейс №24, кондукторката публично и на висок глас заяви пред всички пътници, че "в гаража не ѝ приемали евро" и поради тази причина тя също нямало да приема евро, като изискваше плащане единствено в левове. Пътници без левове бяха принудително оставяни да пътуват гратис, което допълнително показва пълния абсурд и безконтролност на ситуацията.
Това поведение представлява системно незачитане на закона, подвеждане и дискриминация на потребителите и демонстрира опасна липса на контрол и инструкции както в търговски обекти, така и в обществения транспорт.
Настоявам за:
Незабавна проверка на посочените обекти и служители
Налагане на санкции на виновните лица и юридически субекти
Публично оповестяване на резултатите от проверката
Даване на ясни указания, че отказът от приемане на официална валута е недопустим
Подобни действия подкопават доверието в институциите и създават правен хаос, който не може и не бива да бъде толериран. Сигналът е изпратен и до КЗП, където очаква входиране.
Очаквам спешна реакция.
С уважение,
Миглена Стефанова
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1648
|предишна страница [ 1/275 ] следващата страница
