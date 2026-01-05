Пловдивчанка: Отказаха ми на две места

© Здравейте! На 4 януари 2026 г. бях свидетел и пряко потърпевша от груби и недопустими нарушения, свързани с отказ от приемане на евробанкноти, въпреки че еврото е официална валута и законно платежно средство. Това пише читателка на Plovdiv24.bg.



И добавя:



В търговски обект магазин "Берёзка", намиращ се в "Мол Плаза", ми беше категорично отказано да платя с евробанкноти, като служителите заявиха, че "работят само с левове".



По-късно същия ден, в рейс №24, кондукторката публично и на висок глас заяви пред всички пътници, че "в гаража не ѝ приемали евро" и поради тази причина тя също нямало да приема евро, като изискваше плащане единствено в левове. Пътници без левове бяха принудително оставяни да пътуват гратис, което допълнително показва пълния абсурд и безконтролност на ситуацията.



Това поведение представлява системно незачитане на закона, подвеждане и дискриминация на потребителите и демонстрира опасна липса на контрол и инструкции както в търговски обекти, така и в обществения транспорт.



Настоявам за:



Незабавна проверка на посочените обекти и служители



Налагане на санкции на виновните лица и юридически субекти



Публично оповестяване на резултатите от проверката



Даване на ясни указания, че отказът от приемане на официална валута е недопустим



Подобни действия подкопават доверието в институциите и създават правен хаос, който не може и не бива да бъде толериран. Сигналът е изпратен и до КЗП, където очаква входиране.



Очаквам спешна реакция.



С уважение,



Миглена Стефанова