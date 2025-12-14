© Plovdiv24.bg виж галерията Здравейте! Аз съм редовна читателка на Plovdiv24.bg и дълго време се чудех към кого да се обърна по темата. Така пловдивчанка започва сигнала си до нас. И добавя:



Пътувам по линия 24 редовно. Няма да говоря през колко време минават автобусите по тази линия. Може би са от най-нередовните в града.



Темата е билетите, които ни продават шофьорите. От миналата седмица продават билети от 2017-та година! Да, правилно четете. Билети отпреди 8 години. Нормално ли е това! При условие, че цената трябва да е в лева и в евро.



Нали билетът е нашата застраховка? Възмутена съм! Всички подминаваме нередностите и после чакаме да се оправим. Прилагам снимка на един от десетте билета и номера на автобуса от 5.12.2025 г., чийто шофьор продаваше стари билети.