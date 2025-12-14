ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанка: Нали билетът е нашата застраховка? Възмутена съм!
Пътувам по линия 24 редовно. Няма да говоря през колко време минават автобусите по тази линия. Може би са от най-нередовните в града.
Темата е билетите, които ни продават шофьорите. От миналата седмица продават билети от 2017-та година! Да, правилно четете. Билети отпреди 8 години. Нормално ли е това! При условие, че цената трябва да е в лева и в евро.
Нали билетът е нашата застраховка? Възмутена съм! Всички подминаваме нередностите и после чакаме да се оправим. Прилагам снимка на един от десетте билета и номера на автобуса от 5.12.2025 г., чийто шофьор продаваше стари билети.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Руска рулетка по "Пещерско шосе"
12:06 / 14.12.2025
Шофьор по боксерки и чехли буквално остави без думи пътничка
08:52 / 14.12.2025
Хиляди изпълниха центъра на Пловдив
20:36 / 13.12.2025
Защо метрото в Пловдив е нереалистично решение?
18:05 / 13.12.2025
Уникален кадър разкрива Пловдивския панаир през 1954 г.
15:14 / 13.12.2025
Брутални дупки на натоварен път до Пловдив застрашават живота на ...
14:15 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS