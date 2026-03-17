Млада дама, живееща в Пловдив, е шокирана от цените на апартаментите. Тя е споделила мнението си в платформата Tik Tok. Жената прави проучване на пазара в Пловдив и в София. Желанието й е да вземе под наем малък апартамент с цел работа.“Наемите в Пловдив са скандални. Нещата вече са брутални", казва тя.По думите й цената за гарсониера, преустроена на двустаен апартамент, е 500 евро.“С мебели от 45-та година само защото е в центъра, е 500 евро. Такива цени и в София не виждам, просто е изумително как може да са толкова нагли до безобразие хората? Заплатите в Пловдив рядко надминават 700 евро", допълва още тя.Под публикацията й има десетки коментари, подкрепящи мнението й.