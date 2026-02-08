ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Беше 5 лева на човек, сега вече е 5 евро на човек
"Здравейте, пиша ви по повод спекулата с цените лева/евро. Днес бяхме на Гребната база със съпруга ми и детето. Искахме да поиграят на футболните игрища, на които цената беше 5 лева на човек, а сега вече е 5 евро на човек, същото е и на лекоатлетическия стадион - от цена 2 лева на човек, вече е 2 евро!
Да не говорим и че никой не ти издава бон за направеното плащане! Питам се как се стимулира младежта да спортува, като вдигат двойно цените?! Да не говорим че всички футболни игрища в училищата стоят заключени..."
Очаквайте продължение.
