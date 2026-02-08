ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанка: Беше 5 лева на човек, сега вече е 5 евро на човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14Коментари (1)1875
©
Пловдивчанка потърси Plovdiv24.bg, за да сподели своите наблюдения относно някои цени в града ни:

"Здравейте, пиша ви по повод спекулата с цените лева/евро. Днес бяхме на Гребната база със съпруга ми и детето. Искахме да поиграят на футболните игрища, на които цената беше 5 лева на човек, а сега вече е 5 евро на човек, същото е и на лекоатлетическия стадион - от цена 2 лева на човек, вече е 2 евро!

Да не говорим и че никой не ти издава бон за направеното плащане! Питам се как се стимулира младежта да спортува, като вдигат двойно цените?! Да не говорим че всички футболни игрища в училищата стоят заключени..."

Очаквайте продължение.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Титючето ще разясни...тези дни по Коледа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьори пукат гуми в огромни дупки в Пловдив
09:08 / 08.02.2026
Жена пропадна в дупка в "Южен"
15:44 / 07.02.2026
Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приход...
17:47 / 06.02.2026
Безплатни кардиологични консултации в Пловдив
17:18 / 06.02.2026
Собственичка на козметичен салон в Пловдив: Клиентите първо ни пи...
16:53 / 06.02.2026
Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, ...
16:20 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива
15:49 / 06.02.2026
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо, пускайте жалби - фактурата не е присъда
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо, пускайте жалби - фактурата не е присъда
09:15 / 06.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждането на АМ "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: