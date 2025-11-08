Пловдивчанин стана обект на грозни дискриминационни обиди от страна на магазинерка

© Пловдивчанин се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg, за да ни разкаже за грозна случка в хранителен магазин от голяма верига на Малката Главна в центъра на Пловдив. Докато купува вечерята си вчера вечерта (7 ноември) е станал обект на дискриминационни намеци от страна на продавачката зад шанда за храна. След случката, за да замажат положението, служителките са се опитали да му пробутат кутия шоколадови бонбони като извинение, тъй като той е искал да говори с управителя, който е отсъствал по това време. Ето какво ни разказа Виктор Кадири, който наистина се е засегнал от подмятането "негро", заради по-тъмния цвят на кожата си:



Отивам в BILLA на Малката Главна да си купя храна, заставам на щанда и чакам някой да ми обърне внимание, имаше две служителки, едната чистеше с някакъв парцал, другата увиваше някакви кутии. Погледнаха ме, обаче никакво внимание не ми обърнаха и аз изчаках. След пет минути се обръщам към едната: Извинявайте, Вие работите ли, но тя нищо не ми каза, а отиде да си говори с колежката ѝ, която всъщност ѝ се провикна: "Абе давай. Ей, сега идвам, чакай само тука да обслужа "негрото".



Аз се обидих. После дойде при мен и ми вика: "Желаете ли нещо?" и аз ѝ отговорих: "Негрото разбира български".



Исках да говоря с управителя на магазина, но тя ми каза: Ами, така ли, няма го, вече е извънработно време за него. Помолих я да му се обади, но тя продължи да увърта, че той нищо не можел да направи, че утре щял да е на работа.



Тръгнах навътре из магазина да търся управител. Там видях една друга служителка, която работи и я попитах за управителя, обясних ѝ за какво става въпрос, но тя ми каза, че трябва да дойда през седмицата. След моето настояване тя му се обади, като той й е казал, че може на следващия ден да поговорим. През това време решиха да ме компенсират с кутия шоколадови бонбони.



По думите на нашия читател той ще подаде официални жалби до централата на магазина в София, както и до Комисията за защита от дискриминация. Обидата му идва от това, че това е магазин на супер централно място, Пловдив не е някоя селска община и не се намираме в аборигенска държава. В града има толкова много туристи, студенти и в 21 век все още някой си позволява да обижда заради цвета на кожата.



Пред репортер на Plovdiv24.bg нашият читател заяви, че подава сигнал до медията ни не за да се прави на интересен или нещо такова, а защото наистина такива неща са недопустими, особено в град като Пловдив - Европейска столица на културата.



"Като цяло смятам, че ако подминавам такива изцепки, хората започват да си мислят, че е Ок и се превръща в норма. Ясно ми е, че винаги ще има расисти и такива хора, има ги по целия свят, но поне на работното си място, може да се опитат да се държат възпитано и професионално, защото ние клиентите им плащаме заплатите в крайна сметка", заключава Кадири.