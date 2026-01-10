ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанин показа поскъпването на едно конкретно лекарство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:36Коментари (0)2629
© Plovdiv24.bg
Безспорно най-актуалната тема в момента у нас е преминаването на страната ни към еврото като основно разплащателно средство.

А също и цените на услугите и на хранителните продукти, но и не само. В тази връзка читател на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да съобщи:

Уважаема редакция!

Изпращам снимка на едно и също лекарство, закупено от една и съща аптека - един път през ноември 2025 и втори път през януари 2026 (завишение 16%). Въпрос с много завишена трудност: кое лекарство кога е закупено?







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Едно жилище излиза средно около 126 772 евро
17:05 / 10.01.2026
Сигнал за парти с малолетни в дискотека в Пловдив
15:05 / 10.01.2026
Министър: Пловдив е ядрото на международните товарни потоци между...
13:00 / 10.01.2026
Клиентка на голяма верига: Това законно ли е?
12:37 / 10.01.2026
Продавачка скастри пловдивчанин: Плащаш с левове, връщам левове!
09:59 / 10.01.2026
Почина генералът, който бе военен пилот и заместник-кмет на Пловд...
09:10 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Презастрояването на Пловдив
Богоявление 2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Грипна вълна 2025/2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: