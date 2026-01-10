ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин показа поскъпването на едно конкретно лекарство
А също и цените на услугите и на хранителните продукти, но и не само. В тази връзка читател на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да съобщи:
Уважаема редакция!
Изпращам снимка на едно и също лекарство, закупено от една и съща аптека - един път през ноември 2025 и втори път през януари 2026 (завишение 16%). Въпрос с много завишена трудност: кое лекарство кога е закупено?
