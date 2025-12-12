ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Това някакъв социален експеримент ли е?
"Здравейте! Защо вече цяла седмица светофарът на бул. "Пещерско шосе" и улица "Царевец" мига жълто? Аз удрям на камък с опитите някоя институция да сподели нещо.
Имам чувството, че това е някакъв социален експеримент да се провери колко катастрофи могат да станат за една седмица. Ако са търсели разтоварване на трафика по Пещерско, може би са успели донякъде, защото тапата вече не е между входа на града и въпросния светофар, но тя става след това.
Обаче идващите от Царевец нямат никакъв шанс да преминат безпроблемно през кръстовището и тогава за какво ни е пробивът "Модър Царевец" като използването му води до безкрайно чакане.
Надявам се да успеете да разберете нещо повече. Поздрави!".
Очаквайте продължение!
преди 11 мин.
