© Plovdiv24.bg виж галерията Здравейте! Пиша по повод поредната неуредица в нашия град, която има връзка не само с всички нас, но най-вече с подрастващото поколение деца, играещи футбол на Гребна база.



Така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си до медията ни. И обяснява какъв точно е проблемът:



"Става въпрос за последните игрища за футбол на територията на новоизградения младежки център на Гребната база. Всеки уикенд, а и през седмицата, всички ние родители, деца и треньори сме принудени да газим в този кал, дупки и т.н.



Вместо да се радваме на спорта, ние, идвайки, първо започваме с негативизми към заобикалящата ни среда, а след спортните състезания, отправяйки се към колите - отново същия негатив.



Не знам, толкова ли е трудно управляващите ни да се грижат и полагат усилия - тук става въпрос за два-три камиона с каменна фракция и валиране! Поздрави!".