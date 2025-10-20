ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Толкова ли им е трудно на управляващите?
Така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си до медията ни. И обяснява какъв точно е проблемът:
"Става въпрос за последните игрища за футбол на територията на новоизградения младежки център на Гребната база. Всеки уикенд, а и през седмицата, всички ние родители, деца и треньори сме принудени да газим в този кал, дупки и т.н.
Вместо да се радваме на спорта, ние, идвайки, първо започваме с негативизми към заобикалящата ни среда, а след спортните състезания, отправяйки се към колите - отново същия негатив.
Не знам, толкова ли е трудно управляващите ни да се грижат и полагат усилия - тук става въпрос за два-три камиона с каменна фракция и валиране! Поздрави!".
