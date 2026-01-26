© Plovdiv24.bg виж галерията Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нашата редакция, за да изрази недоволството си:



"Здравейте. Вчера се наложи да пазарувам в магазини "Билла" и "Кауфланд". Трябваше да си купя и паста за зъби също. Останах удивен от факта, че една и съща по обем и марка паста за заби в "Кауфланд" струваше 4,65 лева като регулярна цена, а в "Билла" в промоция с "Билла кард" бе 5,50 лева.



А иначе е посочено на етикета, че регулярната й цена е 7,30. От "Билла" явно приемат своите клиети за неграмотни или балъци. Кого лъжат. Като доказателство ви изпращам снимки на паста Colgate MAX WHITE purple reveal с етикет с цената от Кауфланд и Билла. Сами си направете извод".