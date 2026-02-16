© Plovdiv24.bg виж галерията Нерегламентирана пролука на оградните пана в разделителната ивица на бул. "Васил Априлов" от южната страна на моста създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, предупреждава читател на Plovdiv24.bg.



"Пешеходната пътека е на няма и 50 метра. Как е възможно и кой си е позволил да застрашава живота и здравето на пловдивчани?!" - възмущава се Асен Костов от сдружение "Спаси Пловдив".



Липсващият панел се намира точно срещу популярно заведение, което поражда съмнения за обслужване на частни интереси.



