|Пловдивчанин: И това доживяхме!
"Пешеходната пътека е на няма и 50 метра. Как е възможно и кой си е позволил да застрашава живота и здравето на пловдивчани?!" - възмущава се Асен Костов от сдружение "Спаси Пловдив".
Липсващият панел се намира точно срещу популярно заведение, което поражда съмнения за обслужване на частни интереси.
Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.
