Пловдивчанин: Чуждестранни шофьори не разбират пътниците

Чуждестранни шофьори не разбират пътниците. Това твърди читател чрез сигнала си до Plovdiv24.bg:



"Здравейте, бих искал да сигнализирам за това, че преди няколко дни пътувах в автобус РВ1694 по линия 4 и ми се наложи пет пъти да му извикам, че има за слизане на задна врата и чак на петия път я отвори.



Даже предполагам че не е било заради това, а сигурно е погледнал в огледалото, че има за слизане. По всичко личи, че шофьорът беше индиец.



Не съм расист, но според мен трябва да има изискване шофьорите да разбират български, заради тези подобни случаи, защото, ако не беше видял в огледалото, щеше да тръгне и да сляза чак на следващата спирка евентуално. Не мисля, че сме длъжни да знаем чужди езици", обяснява пловдивчанинът.