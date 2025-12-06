ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Аз отказвам да плащам доброволно този рекет
Здравейте!
Най-учтиво Ви предлагам, преди да въвеждате нови правила за собствениците на домашни любимци, и по-точно кучета, да обърнете внимание на това как изглеждат задължителните площи, предназначени за свободно разхождане на кучета.
За какво по-точно плащат хората т.нар. "такса живот“ за своите кучета?!
През лятото животните дишат прахоляк и умират от жега, защото няма нито грам сянка, а през зимата — кал до глезените. Като цяло съоръженията са с разбити врати, изгнили елементи, стърчащи и необезопасени крепежи, липса на поддръжка на тревната настилка, липса на кошчета за отпадъци. (Аз лично съм занесъл кошче, за да има къде да си хвърлят хората отпадъците от кучетата.) За питейна вода да не говорим… Как да вкарам кучето си в тази кочина?!
Но ако го пусна да играе на поляната, "господата бирници“ от Общинска охрана веднага искат паспорт, регистрация, платена такса, акт за раждане, кръвна група и какво ли още не. А ако не носиш папка с всички документи на кучето — глоба.
Да не говорим, че само това лято три пъти съм вадил осили от лапите и ушите му (а това определено не струва 5 лв.), защото тревните площи не се поддържат!
Това не е сериозно. Аз отказвам да плащам доброволно този рекет, при положение че насреща не получаваме абсолютно нищо. Най-интересното е, че който и "кучкар“ да попитам за какво по-точно плаща такса за кучето си, никой не може да ми даде конкретен отговор — всички вдигат рамене и казват: "Не знам.“
