ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Искат ни три документа при разходка на куче и качването му в автобуса
С изменението и допълнението на наредбата се добавят възможности за осъществяване на разширен контрол - въвежда се ред за навлизане и движение на МПС в зони, улици или райони; ограничава се употребата на определени видове горива или уреди за отопление, включително в границите на създадените зони; както и контрол относно спазването на приетите и наложени мерки, забрани и ограничения, включително чрез използване на автоматизирани технически средства или системи, и за налагане на глоби и имуществени санкции при установяване на нарушения.
Според нов член в Наредбата - с цел осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, по предложение на кметовете на райони, кметът на Община Пловдив, ежегодно, със своя заповед, определя поименно райони, пътища или части от пътища, в които е забранено преминаването и/или паркирането на ППС на територията на общината.
Промени има и по отношение на любителите на котки и кучета, които не могат да отглеждат повече от две животни без съгласието на останалите съседи при режим на етажна собственост. При разходка на куче собствениците трябва да носят със себе си ветеринарномедицински паспорт, удостоверение за регистрация на домашно куче, както и платена такса за притежаване на куче за съответната година. В десетилетието на AI и десетките възможности за въвеждане на електронни документи и всякакви други устройства при проверка “Общинска охрана" или Общинска полиция ще ни иска хартиени документи.
Всъщност община Пловдив не може с години вече на въведе електронни билети и карти за градския транспорт, камо ли за кучетата на Пловдив да помисли или по-скоро на облекчи собствениците като направи регистър и съответно електронен документ, който да удостоверява цялата изискуема информация за домашните любимци.
При разходки в зони, където е разрешено, но има и много хора, кучето трябва да бъде водено на къс, неразтеглив повод, а агресивните и едри породи – и с намордник. Все пак от Община Пловдив напомнят, че в градския транспорт на Пловдив можем да возим кучетата си, които имат всички необходими горепосочени документи и са на къс повод, а ако породата е агресивна отново да е с поставен намордник. Деца до 14- годишна възраст не могат да разхождат на обществени места едри и агресивни кучета.
Прави впечатление, че никъде в наредбата няма изискване собственикът на куче да почиства след него, както и санкция, ако не го направи. В резултат тротоарите повече приличат на кучешки тоалетни, отколкото на зелени площи.
Физическите лица, нарушили разпоредбите на тази наредба и/или допуснали извършването на такива нарушения, се наказват с глоба в размер от 100 лв./51,13 евро до 2000 лева/1022,58 евро, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция в размер от 1 000 лв./511,29 евро до 20 000 лв./10 225,84 евро.
Пълният текст на наредбата може да видите на сайта на община Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Общински съветник: "Коледа в Пловдив" не заплаща такса на общинат...
17:12 / 06.12.2025
6000 лева за отсичането на едно дърво в Пловдив
13:39 / 06.12.2025
В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други ...
13:34 / 06.12.2025
Важна новина за пловдвски квартал без канализация
13:32 / 06.12.2025
Сериозно е положението в район "Южен", улици се превърнаха в реки...
11:12 / 06.12.2025
МВР Пловдив с последна информация за свлачището
10:51 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS