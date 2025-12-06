ИЗПРАТИ НОВИНА
Искат ни три документа при разходка на куче и качването му в автобуса
Автор: Данислава Вълкова 17:18
© Plovdiv24.bg
Снимката е обект авторски права
Нови промени се очаква да бъдат приети след нова година по отношение на  Наредбата за опазване на околната среда на община Пловдив, информира Plovdiv24.bg. До 17 декември гражданите имат право да дават предложения по темата към администрацията, като в последствие ще бъдат разгледани на сесия на общински съвет и приети или отхвърлени. Причините на новостите са гласуваните зони за ниски емисии, които бяха приети от общинските съветници и които стартират от догодина есента. Целта е опазване чистотата на въздуха чрез ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление, както и движението на МПС с  определени категории или определени екологични групи.

С изменението и допълнението на наредбата се добавят възможности за осъществяване на разширен контрол - въвежда се ред за навлизане и движение на МПС в зони, улици или райони; ограничава се употребата на определени видове горива или уреди за отопление, включително в границите на създадените зони; както и контрол относно спазването на приетите и наложени мерки, забрани и ограничения, включително чрез използване на автоматизирани технически средства или системи, и за налагане на глоби и имуществени санкции при установяване на нарушения. 

Според нов член в Наредбата - с цел осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, по предложение на кметовете на райони, кметът на Община Пловдив, ежегодно, със своя заповед, определя поименно райони, пътища или части от пътища, в които е забранено преминаването и/или паркирането на ППС на територията на общината.

Промени има и по отношение на любителите на котки и кучета, които не могат да отглеждат повече от две животни без съгласието на останалите съседи при режим на етажна собственост. При разходка на куче собствениците трябва да носят със себе си ветеринарномедицински паспорт, удостоверение за регистрация на домашно куче, както и платена такса за притежаване на куче за съответната година. В десетилетието на AI и десетките възможности за въвеждане на електронни документи и всякакви други устройства при проверка “Общинска охрана" или Общинска полиция ще ни иска хартиени документи. 

Всъщност община Пловдив не може с години вече на въведе електронни билети и карти за градския транспорт, камо ли за кучетата на Пловдив да помисли или по-скоро на облекчи собствениците като направи регистър и съответно електронен документ, който да удостоверява цялата изискуема информация за домашните любимци.

При разходки в зони, където е разрешено, но има и много хора, кучето трябва да бъде водено на къс, неразтеглив повод, а агресивните и едри породи – и с намордник. Все пак от Община Пловдив напомнят, че в градския транспорт на Пловдив можем да возим кучетата си, които имат всички необходими горепосочени документи и са на къс повод, а ако породата е агресивна отново да е с поставен намордник. Деца до 14- годишна възраст не могат да разхождат на обществени места едри и агресивни кучета.

Прави впечатление, че никъде в наредбата няма изискване собственикът на куче да почиства  след него, както и санкция, ако не го направи. В резултат тротоарите повече приличат на кучешки тоалетни, отколкото на зелени площи.

Физическите лица, нарушили разпоредбите на тази наредба и/или допуснали извършването на такива нарушения, се наказват с глоба в размер от 100 лв./51,13 евро до 2000 лева/1022,58 евро, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция в размер от 1 000 лв./511,29 евро до 20 000 лв./10 225,84 евро.

Пълният текст на наредбата може да видите на сайта на община Пловдив.







