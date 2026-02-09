ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Абсурдни сцени край Бачковския манастир
"Пазарът край Бачковския манастир би трябвало да е място за разходка, спокойствие и духовност. Вместо това все по-често се превръща в абсурдна сцена, в която автомобили си проправят път през тълпи от хора, все едно става дума за шосе, а не за пешеходна зона.
Хората се спират да разгледат сергиите, да си купят нещо, да се насладят на мястото - и изведнъж зад тях: "Бийп!". Клаксон. Някой бърза. Някой го мързи да извърви няколкостотин метра пеша. Някой е решил, че удобството му е по-важно от безопасността на всички останали.
Автомобили минават буквално между хората. Между възрастни, деца, семейства, туристи. Това не е нормално. Това не е редно. Това е опасно.
Мястото около манастира и пазарът трябва да бъдат пешеходна зона - без изключения и без "Ама само за малко“. Има достатъчно място за паркиране по-надолу. Оттам нагоре се върви пеша. Така е на всички подобни места по света. Така трябва да бъде и тук.
Не може святo място и туристическа зона да се превръщат в паркинг и път за мързеливи шофьори. Не може клаксоните да са фонът на едно от най-посещаваните духовни места в България.
Докато институциите си затварят очите, рискът остава. А после ще се чудим как се е случил поредният инцидент. Изпращам снимки, за да онагледя какво означава буквално кола да се провира между хората, които са се спрели пред сергиите, хапват или отиват към манастира. Дали е редно - преценете сами".
