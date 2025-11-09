ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани се включват в Европейската седмица за намаляване на отпадъците
"Донесете отработени масла от домакинството си и ги предайте в специално обозначения пункт! С вашето участие помагате да предотвратим замърсяването на водата, почвата и въздуха и давате пример за отговорно отношение към природата."
Тази година инициативата е посветена на намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
Нека заедно направим нашия район по-чист и по-зелен!
