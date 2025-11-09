Пловдивчани се включват в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

© 20 ноември (четвъртък) от 09:00 – 12:00 ч. жителите на район "Северен“ в Пловдив ще се включат в Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2025! Мястото е пред автогара "Север“, до магазин "Лидл“. От районното кметство призовават:



"Донесете отработени масла от домакинството си и ги предайте в специално обозначения пункт! С вашето участие помагате да предотвратим замърсяването на водата, почвата и въздуха и давате пример за отговорно отношение към природата."



Тази година инициативата е посветена на намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.



Нека заедно направим нашия район по-чист и по-зелен!



